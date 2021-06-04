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Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

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«Обстановка в Петербурге позволяет». Путин ответил на вопрос: «Что мы так смело собрались?»

Владимир Путин рассказал о проведении ПМЭФ во время пандемии

Президент России во время своего выступления на ПМЭФ ответил на вопрос модератора Стаса Натанзона: «Что мы так смело собрались?»

«Сегодняшняя обстановка в России, в Петербурге позволяет проводить нам такие мероприятия без особого риска», — заявил 4 июня Владимир Путин.

По его словам, пандемия в мире не закончилась, однако обстановка в РФ лучше, чем в других странах. Путин посетовал, что в этом году на форуме не смогли очно присутствовать первые лица других стран, которые при этом участвуют в онлайн-режиме.

Глава государства отметил, что «некоторые коллеги» сидят в зале в масках и перчатках.

Накануне ПМЭФ губернатор Петербурга Александр Беглов назвал обстановку с коронавирусом в городе непростой.

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