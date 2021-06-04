Мутко про спортивные скандалы: «Мы уступаем, а никто не собирается страницу переворачивать»

Глава «ДОМ.РФ», а ранее министр спорта Виталий Мутко в кулуарах ПМЭФ 4 июня рассказал о своем видении международной спортивной политики.
«Есть жесткие меры, есть — все время уступаем. Перевернем страницу — а никто не собирается ее переворачивать. Щеку подставил, другую. Сами пошли, отдали все данные, нате, смотрите. А человек сидит, он же там метил все, как собачка. Получается, мы все время отступаем», — сказал он.
Напомним, МОК признал 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. Кроме того, он пожизненно отстранил ряд руководителей по итогам расследования допинговой программы Сочи-2014, среди них был назван Мутко, который сумел успешно оспорить эту меру в суде.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия, а Россию — флага и гимна на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В 2018-м WADA восстановило РУСАДА в правах, но с условием передачи базы данных Московской лаборатории (LIMS). Ожидалось, что в ней находится информация об употреблении допинга российскими спортсменами с 2012 по 2015 год. Однако сначала Россия сильно нарушила сроки передачи, а потом выяснилось, что база данных была перед отправкой сильно отредактирована. СК заявлял о доказательствах того, что изменения вносил бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
18 декабря 2020 года Спортивный суд в Лозанне на два года отстранил Россию от участия в крупных мировых соревнованиях, спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.