Мутко про «Тучков буян»: Пора переходить к конкретным действиям

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко 4 июня в кулуарах ПМЭФ заявил, что в строительстве парка «Тучков буян» пора «от концепций и проектов переходить к конкретным действиям». «Посмотрим, чем мы можем помочь в проектировании, разработке проектно-сметной документации, — рассказал Мутко. — Ничего не снято, мы поучаствовали, провели международный конкурс. Первая очередь там строится — театр Эйфмана, а вторая очередь — надо заниматься просто».



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что сейчас происходит на месте обещанного парка на проспекте Добролюбова. Прошло уже более двух лет с момента, когда Александр Беглов предложил, а Владимир Путин одобрил создание парка на месте Судебного квартала. В конце мая глава «Студии 44» архитектор Никита Явейн сообщил: «Пока проект заморожен, как это все пойдёт, не готов прогнозировать».