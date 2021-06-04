FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

Путин на ПМЭФ. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Мутко про «Тучков буян»: Пора переходить к конкретным действиям

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко 4 июня в кулуарах ПМЭФ заявил, что в строительстве парка «Тучков буян» пора «от концепций и проектов переходить к конкретным действиям». «Посмотрим, чем мы можем помочь в проектировании, разработке проектно-сметной документации, — рассказал Мутко. — Ничего не снято, мы поучаствовали, провели международный конкурс. Первая очередь там строится — театр Эйфмана, а вторая очередь — надо заниматься просто».

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что сейчас происходит на месте обещанного парка на проспекте Добролюбова. Прошло уже более двух лет с момента, когда Александр Беглов предложил, а Владимир Путин одобрил создание парка на месте Судебного квартала. В конце мая глава «Студии 44» архитектор Никита Явейн сообщил: «Пока проект заморожен, как это все пойдёт, не готов прогнозировать».

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

McGillavry
Может быть просто губернатору пора переходить к конкретным действиям. Тем более, что обязанности губернатора не исчерпываются проездом по городу с полицейским эскортом.
lamer
«Лет ми спик фром май харт»
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний