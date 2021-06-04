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Глава ВОЗ попугал гостей ПМЭФ. Он анонсировал устойчивые к вакцинам штаммы COVID-19

ВОЗ допустила появление устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса

Гендиректор ВОЗ по видеосвязи на ПМЭФ рассказал о новых вариациях коронавируса.

«Чем больше вирус циркулирует, тем больше похоже, что появятся новые его варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад», — заявил 4 июня Тедрос Аданом Гебреисус во время прямого включения из Женевы.

По его словам, важны глобальные усилия по вакцинации, которая остается самым действенным методом борьбы с пандемией. Гебреисус посетовал, что только небольшая доля препаратов попала в бедные страны. В ВОЗ призвали до конца года привить от COVID-19 почти треть населения Земли.

В настоящий момент известно о нескольких штаммах коронавируса, которые распространились по миру. Наряду с британским, это вьетнамский и южноафриканский. В России набирает обороты собственная северо-западная вариация. В РФ выявили уже более тысячи заражений иностранными штаммами коронавируса.

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Комментарии (3)

guess
Россияне оказались самыми устойчивыми к пугалкам ВОЗ)) Эти клоуны год пытаются навести панику, напугать, ввести в массовый психоз, а толку ноль. Точнее 10%, но это легко поддающиеся внушениям люди, ввиду слабой психической устойчивости. А ведь столько денег кинули на поддержание шоу! Эх, не на тех нарвались
261678851
Забавно. Анонсом это правильно. А то многие надеются, что вот еще чуть-чуть и все закончится.... Не, ребята, на вас это самое "все" и держится...
Савва Морозов
ВОЗ и Роспотребнадзор - найдите 10 отличий.
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