Глава ВОЗ попугал гостей ПМЭФ. Он анонсировал устойчивые к вакцинам штаммы COVID-19

Гендиректор ВОЗ по видеосвязи на ПМЭФ рассказал о новых вариациях коронавируса.



«Чем больше вирус циркулирует, тем больше похоже, что появятся новые его варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад», — заявил 4 июня Тедрос Аданом Гебреисус во время прямого включения из Женевы.



По его словам, важны глобальные усилия по вакцинации, которая остается самым действенным методом борьбы с пандемией. Гебреисус посетовал, что только небольшая доля препаратов попала в бедные страны. В ВОЗ призвали до конца года привить от COVID-19 почти треть населения Земли.

