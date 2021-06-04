Министр труда пообещал 10-дневные новогодние каникулы и удлинённые майские

С новогодними каникулами российские власти пока прощаться не собираются. Предстоящей зимой у россиян будет 10 выходных дней подряд — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.



«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — цитирует агентство чиновника 4 июня.

