Министр труда пообещал 10-дневные новогодние каникулы и удлинённые майские

С новогодними каникулами российские власти пока прощаться не собираются. Предстоящей зимой у россиян будет 10 выходных дней подряд — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — цитирует агентство чиновника 4 июня.
Весной следующего года тоже можно будет отдохнуть. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — рассказал Котяков.
Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке.