FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +24
73.26р89.26р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Министр труда пообещал 10-дневные новогодние каникулы и удлинённые майские

С новогодними каникулами российские власти пока прощаться не собираются. Предстоящей зимой у россиян будет 10 выходных дней подряд — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — цитирует агентство чиновника 4 июня.

Весной следующего года тоже можно будет отдохнуть. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — рассказал Котяков.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

NasushnyBread
Страна релакса. Министр культуры советовала в своё время
глубоко дышать, расслабиться и получать удовольствие.
serglaz
тогда уж "министр отдыха" ))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний