Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пока рядовые петербуржцы отходили от известия о том, что в городе отменяются все крупные концерты, на которых власти увидели высокую вероятность нарушения мер безопасности, ПМЭФ вовсю готовился к вечеринкам, и масок надевать не спешил.

Боевой настрой задал губернатор Петербурга Александр Беглов, чей прием проходил во дворе Капеллы под джазовый оркестр.



«Много было трудностей для того, чтобы организовать этот форум, не буду рассказывать о них, — гостеприимно поберег нервы гостей градоначальник. — Но самое главное, что нам удалось сделать — это хорошую нашу с вами петербургскую погоду. Я хочу, чтобы вы воспользовались этой погодой и обязательно посмотрели вечерний Петербург».



Бывшая губернатор Петербурга — Валентина Матвиенко — «засветилась» перед камерами в нескольких сотнях метров: спикер совфеда заглянула на концерт Дианы Арбениной на Дворцовой — самое народное мероприятие этого вечера, куда был разрешен вход обычным петербуржцам и туристам.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Но главное, чем запомнился второй вечер форума — так это противостоянием вечеринок двух интернет-гигантов: Яндекс гулял в Петропавловской крепости, рядом со стеной которой вознесся цирковой шатер, а Google — в Музее-квартире Иосифа Бродского.

У российского поисковика было преимущество в виде тяжеловесов — и речь не только о силачах-циркачах, гнувших металлические прутья (а-ля «испортил хорошую вещь») на глазах у изумленных дам, но и об уровне гостей: например, на Заячий остров ступила нога пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тут же отдыхал режиссер Алексей Герман-младший, в этот день узнавший об отборе своей новой картины на Каннский кинофестиваль, с супругой — художником кино Еленой Окопной. Тут же видели, по слухам, Ирину Горбачеву и Александра Цыпкина — но те не спешили делиться сторис в инстаграм.

Форумчанок, чьи шпильки оказались своим хозяйкам в тягость на капризном грунте острова, гостеприимно встречали актеры в костюмах белых надувных коней, при ближайшем рассмотрении оказавшихся единорогами. Гимнастка выдавала изысканные позы прямо на крышке пианино, а целая бригада акробатов выступала на фоне крутящегося колеса. Самых настойчивых любительниц интерактива пускали в него залезть.

«Крутись как хочешь!» — иронизировали некоторые гости, вероятно, не в силах отвлечься от основной темы своего визита — экономического форума.



Шапито впечатляло и изнутри — над головами гостей выступали воздушные гимнасты и гимнастки — «плававшие» по воздуху в ластах или привязанные к дискам. Гости были в восторге от шоу. А многие — и от выступления в качестве диджея Дениса Симачева в футболке с портретом Иоганна Себастьяна Баха.

У Google все в силу малой вместимости помещения было камернее, но душевнее. Среди гостей этой вечеринки светской публикой были замечены Тимур Бекмамбетов, Алексей Пивоваров, Наталья Синдеева, Андрей Колесников, Борис Белоцерковский, Константин Богомолов и Ксения Собчак.

Слушая выступление Манижи, на ступеньках балкона Бродского скромно присел БГ, а народная мудрость лилась вперемешку с шутками белорусского комика Вани Усовича. Например, в контексте экономического форума иное звучание приобрел текст песни Гребенщикова: «Скажи, какая цена вопроса — а лучше помолчи, я все пойму в твоих глазах».

Да и Манижа, признавшаяся, что выступить в Музее-квартире Бродского было ее мечтой, словно неспроста спела финансистам: «Не верь, не бойся, не проси».

Свои советы были готовы дать форумчанам и другие артисты: например «Мумий Тролль», устроивший, можно сказать, «чес» по вечеринкам. «Завтра мы идем тратить все свои — все твои деньги», — неслось с квартирника банка «Открытие» в Co-op Garage на Гороховой.

А уже в глубокой ночи Лагутенко развлекал пассажиров речного трамвайчика Kuznya, среди которых была замечена телеведущая и бывший руководитель «Роскино » Екатерина Мцитуридзе и, как утверждали телеграм-каналы, «сын миллиардера Адоньева».

Лагутенковское «карнавала нет», входившее в явное противоречие с окружавшей реальностью, срифмовалось с припевом Cream Soda «Никаких больше вечеринок» — эта группа выступала в ДЛТ на приеме Forbes, где также ультрасовременным шоу порадовала гостей группа Niletto и певица Дора — те и другая сделали ставки на свои «сердечные» хиты: про «любимок» и «втюрившихся». Публика, в которой обнаружился экс-соратник Моргенштерна Слава Мэрлоу, — оценила.

А вот вечеринка в Музее РЖД явно задумывалась под людей повзрослее. «Посмотри в его глаза и не робей», — давал установку экономистам в преддверии приезда на форум главы государства Максим Леонидов. Ему компанию с нестареющей классикой про друга, который «лучше всех играет блюз» (не будем продолжать гадать, кто имелся в виду) составил Евгений Маргулис, а Чиж и Со затянули знаменитую балладу об одном неудавшемся стартапе («Напишу-ка я песню о любви»).



Александр Горшков/«Фонтанка.ру»

Александр Горшков/«Фонтанка.ру»

Впрочем, были и вечеринки, гости которых не спешили делиться деталями своего времяпрепровождения. Но у Теодора Курентзиса публика в этом отношении привычная и в обычные дни, когда выступления маэстро не являются секретными. Разве что Ксения Собчак слегка разоблачила место вечеринки (Дом Радио, где тем же вечером открыли выставку современного искусства, включая видеоинсталляции Билла Виолы): телеведущая и политик спросила на камеру «форумчанку» Евгению Милову о причинах выбора той платья из крупных золотых кружков. Милова не растерялась и заявила, что пришла на экономический форум «в костюме денег».



Гости, воспользовавшись советом Александра Беглова, наслаждались городом и перемещались с одной вечеринки на другую, в том числе, пользуясь водным транспортом. Некоторые обнаруживали себя причалившими не туда, где ожидали.

«Люблю я Питер во время экономического форума, — рассудила одна из форумчанок, оказавшись на Васильевском перед самым разведением мостов. — Never know, где ты окажешься под утро. Но еще не утро».

