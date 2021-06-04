В Мексике у переболевших коронавирусом пациентов начали выявлять «чёрную плесень»

В Мексике у переболевшего коронавирусом 34-летнего мужчины с диабетом врачи выявили мукормикоз. Жизнь пациент в опасности, поскольку есть опасность заражения мозга.

«Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз, «черную плесень»... Ему срочно нужна операция», — цитирует родственников пациента РИА Новости.

Мужчине диагностировали COVID-19 10 мая. Несмотря на диабет, он без проблем перенес заболевание дома и вышел на работу после сдачи отрицательного теста. К концу месяца у него случился паралич лицевого нерва и его госпитализировали. К 1 июня пациент перестал говорить, и сейчас врачи собираются удалять ему левый глаз.