Темпы роста мировых цен на продовольствие побили десятилетний рекорд

Мировые цены на продовольствие в мае побили 10-летний рекорд темпов роста за месяц. О таких результатах сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций (ФАО) 3 июня в Риме.



Для определения роста цен на сырьевые продовольственные товары используется среднее значение индекса продовольственных цен ФАО. В мае он составил 127,1 пункта, что на 40% больше мая прошлого года и на 4,8% выше апрельских показателей.



Неутешительный рекорд возник благодаря резкому росту цен на растительное масло, сахар, зерновые — от 6% до 7,8% в мае по сравнению с апрелем.

