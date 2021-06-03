Темпы роста мировых цен на продовольствие побили десятилетний рекорд

Мировые цены на продовольствие в мае побили 10-летний рекорд темпов роста за месяц. О таких результатах сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций (ФАО) 3 июня в Риме.
Для определения роста цен на сырьевые продовольственные товары используется среднее значение индекса продовольственных цен ФАО. В мае он составил 127,1 пункта, что на 40% больше мая прошлого года и на 4,8% выше апрельских показателей.
Неутешительный рекорд возник благодаря резкому росту цен на растительное масло, сахар, зерновые — от 6% до 7,8% в мае по сравнению с апрелем.
Мясо и молочные продукты тоже подорожали, но не так значительно. Средний индекс ФАО для мяса увеличился на 2,2%. Молочная продукция увеличилась в цене на 1,8% из-за высокого спроса на сухое цельное и обезжиренное молоко.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о ситуации вокруг цен на растительное масло и сахар в России. Так, петербургские ретейлеры в марте заявляли о дефиците этих продуктов и резком росте закупочных цен — сразу на 30%. С 1 июня договорённости по ценам на сахар между чиновниками и ретейлерами закончились, но от идеи регулирования в министерствах не отказались. Участники рынка, впрочем, оценивают перспективы обсуждаемых механизмов ограничения цен скептически и ждут «запредельных» цен на сахар уже в следующем году.