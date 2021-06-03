Дорожные знаки не помогли водителям поделить перекресток в зоне дорожных работ в Василеостровском районе Петербурга. Момент столкновения попал на видео с камеры наблюдения.
Как стало известно «Фонтанке», в 9:40 3 июня на пересечении Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта столкнулись два легковых автомобиля. На записи видно, как красная KIA едет по Гаванской со стороны Среднего проспекта В.О. прямо и на перекрестке сталкивается с выехавшим по второстепенному Среднегаванскому со стороны Наличной улицы темно-серым автомобилем. От удара автомобили раскидывает в разные стороны, они ударяются колесами о поребрик и останавливаются.
На фото с места ДТП видно, что «КИА» получила серьезные повреждения. Ее отбросило на Среднегаванский, где она перегородила половину оставленного для проезда пространства. На проспекте сейчас идет ремонт дорожного покрытия, и движение ограничено.