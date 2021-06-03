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После встречи двух водителей на ремонтируемом перекрестке на Васильевском машины раскидало в разные стороны

Два автомобиля столкнулись на Васильевском острове в Петербурге, несмотря на знаки

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Дорожные знаки не помогли водителям поделить перекресток в зоне дорожных работ в Василеостровском районе Петербурга. Момент столкновения попал на видео с камеры наблюдения.

Как стало известно «Фонтанке», в 9:40 3 июня на пересечении Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта столкнулись два легковых автомобиля. На записи видно, как красная KIA едет по Гаванской со стороны Среднего проспекта В.О. прямо и на перекрестке сталкивается с выехавшим по второстепенному Среднегаванскому со стороны Наличной улицы темно-серым автомобилем. От удара автомобили раскидывает в разные стороны, они ударяются колесами о поребрик и останавливаются.

На фото с места ДТП видно, что «КИА» получила серьезные повреждения. Ее отбросило на Среднегаванский, где она перегородила половину оставленного для проезда пространства. На проспекте сейчас идет ремонт дорожного покрытия, и движение ограничено.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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