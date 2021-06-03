«Газпром нефть» создаст в Петербурге лабораторный комплекс за 3 млрд руб.

На территории особой экономической зоны Петербурга появится комплекс лабораторий и пилотных установок для испытания новых промышленных технологий. Его возведет «Газпром нефть» в строящемся инновационном центре на площадке «Новоорловская».
Как объявила компания на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня, планируемый объем инвестиций в комплекс превысит 3 млрд рублей до 2023 года. По словам заместителя генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера, объект станет ядром научно-производственного кластера, «направленного на максимально эффективное создание новых зеленых решений». «Это — технологии в области экологичного производства водорода и биотоплива, альтернативной энергетики, переработки пластика и СО2», — уточнил он.
Как отметил вице-губернатор Максим Соколов, инвестиции позволят в дальнейшем сформировать на территории особой экономической зоны фармацевтический кластер. «За период работы ОЭЗ резиденты фармацевтической направленности инвестировали в проекты более 61 млрд рублей, получили совокупную выручку в объеме 163 млрд рублей и направили более 25 млрд рублей в виде налоговых отчислений, в том числе в бюджет Петербурга около 9,2 млрд рублей», — сказал он.
В настоящий момент ОЭЗ Петербурга размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га, поселок Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Еще одна площадка до конца 2021 года появится на Парнасе.