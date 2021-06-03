«Газпром нефть» создаст в Петербурге лабораторный комплекс за 3 млрд руб.

На территории особой экономической зоны Петербурга появится комплекс лабораторий и пилотных установок для испытания новых промышленных технологий. Его возведет «Газпром нефть» в строящемся инновационном центре на площадке «Новоорловская».



Как объявила компания на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня, планируемый объем инвестиций в комплекс превысит 3 млрд рублей до 2023 года. По словам заместителя генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера, объект станет ядром научно-производственного кластера, «направленного на максимально эффективное создание новых зеленых решений». «Это — технологии в области экологичного производства водорода и биотоплива, альтернативной энергетики, переработки пластика и СО2», — уточнил он.

