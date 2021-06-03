«При этом на звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, пытающимися их объехать, они не реагировали. Позже участники кортежа неспешно двинулись колонной в сторону Исаакиевского собора, затрудняя автомобильное движение и размахивая зажженным файерами», — сообщает главк.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, накануне около пяти дня в полицию поступило сообщение о кортеже из нескольких автомобилей, участники которого сильно затрудняли дорожное движение у Дворца бракосочетания на Английской набережной.

Кортеж попал на видео не только городских камер видеонаблюдения. Его активно снимали и жители города.

Как писала «Фонтанка», полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек в возрасте 21–26 лет. Практически все из них — уроженцы закавказских государств. Таким образом молодые люди отмечали свадьбу.



По словам одного из них, файер он зажег, чтобы «добавить красок торжеству». Второй извинялся за то, что такими действиями напугал граждан.



В отношении всех доставленных составлены протоколы о «мелком хулиганстве». За многочисленные нарушения ПДД также составлены свыше 20 административных протоколов. Один из автомобилей изъят и помещен на спецстоянку для проведения проверки на предмет изменения идентификационных номеров.



Кроме того, в отношении лиц, поджигавших файеры, также составлены административные протоколы, которые будут переданы в противопожарную службу для принятия решения.

