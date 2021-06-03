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«Решил добавить красок торжеству». Полиция показала проезд свадебного кортежа по центру Петербурга с файерами

Видео: Кортеж кавказской свадьбы с файерами в Петербурге

Участники свадебного кортежа, который мешал проезду машин в центре Петербурга, извинились перед горожанами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, накануне около пяти дня в полицию поступило сообщение о кортеже из нескольких автомобилей, участники которого сильно затрудняли дорожное движение у Дворца бракосочетания на Английской набережной.

«При этом на звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, пытающимися их объехать, они не реагировали. Позже участники кортежа неспешно двинулись колонной в сторону Исаакиевского собора, затрудняя автомобильное движение и размахивая зажженным файерами», — сообщает главк.

Кортеж попал на видео не только городских камер видеонаблюдения. Его активно снимали и жители города.

ГУ МВД по Петербургу и области

Как писала «Фонтанка», полицейскими у Исаакиевского собора были задержаны 20 человек в возрасте 21–26 лет. Практически все из них — уроженцы закавказских государств. Таким образом молодые люди отмечали свадьбу.

По словам одного из них, файер он зажег, чтобы «добавить красок торжеству». Второй извинялся за то, что такими действиями напугал граждан.

В отношении всех доставленных составлены протоколы о «мелком хулиганстве». За многочисленные нарушения ПДД также составлены свыше 20 административных протоколов. Один из автомобилей изъят и помещен на спецстоянку для проведения проверки на предмет изменения идентификационных номеров.

Кроме того, в отношении лиц, поджигавших файеры, также составлены административные протоколы, которые будут переданы в противопожарную службу для принятия решения.

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Комментарии (15)

DEMOMON
Чё так все возбудились-то? Ну подумаешь, с файерами проехались и что? Когда "Зенит" праздновали что-то никого не задержали. Не стреляли же. Бред какой-то.
Это получается, если у меня машина задымилась, мне тоже административку впаяют? ))
Маэстро
К видео не хватает комментария Николая Дроздова.
Софокл Аристархович
В зоопарке нашего аула очередной День открытых дверей. Питомцы разбежались. Может им лучше у себя на воле?
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