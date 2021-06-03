Зажгли у ЗАГСа. Двадцать человек попали в полицию после проезда свадебного кортежа с файерами по центру Петербурга

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня, двух десятков гостей после традиционной поездки по памятным местам в Петербурге после ЗАГСа недосчитались на свадьбе. Подвели зажженные огни и небольшая скорость.
По предварительной информации, в правоохранительные органы поступила информация о том, что 2 июня в 16:30 с десяток машин стояли вторым рядом у ЗАГСа на Английской набережной. Затем кортеж поехал к Исаакиевскому собору колонной на аварийках, тормозя движение. Из окон автомобилей пассажиры высунули зажженные фаейры, и их дым затруднял движение другим автомобилистам.
20 молодых людей, преимущественно уроженцев Азербайджана, в возрасте от 21 до 28 лет, привезли в полицию. В отношении всех составлены протоколы о «мелком хулиганстве». Из задержанных выявлены четверо, которые поджигали файеры. Им предъявили «нарушение требований пожарной безопасности». Также молодые люди привлечены к административной ответственности за «нарушение правил стоянки» (12 человек), за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» (2 человека), пятеро — за «нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».