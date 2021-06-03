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Зажгли у ЗАГСа. Двадцать человек попали в полицию после проезда свадебного кортежа с файерами по центру Петербурга

Двадцать человек попали в отделы полиции за проезд свадебного кортежа с файерами в центре Петербурга

Отделы полиции Адмиралтейского района оказались переполнены накануне молодыми людьми в костюмах. Правда, к проходящему в городе ПМЭФу они не имели никакого отношения.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня, двух десятков гостей после традиционной поездки по памятным местам в Петербурге после ЗАГСа недосчитались на свадьбе. Подвели зажженные огни и небольшая скорость.

По предварительной информации, в правоохранительные органы поступила информация о том, что 2 июня в 16:30 с десяток машин стояли вторым рядом у ЗАГСа на Английской набережной. Затем кортеж поехал к Исаакиевскому собору колонной на аварийках, тормозя движение. Из окон автомобилей пассажиры высунули зажженные фаейры, и их дым затруднял движение другим автомобилистам.

20 молодых людей, преимущественно уроженцев Азербайджана, в возрасте от 21 до 28 лет, привезли в полицию. В отношении всех составлены протоколы о «мелком хулиганстве». Из задержанных выявлены четверо, которые поджигали файеры. Им предъявили «нарушение требований пожарной безопасности». Также молодые люди привлечены к административной ответственности за «нарушение правил стоянки» (12 человек), за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» (2 человека), пятеро — за «нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

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Комментарии (11)

montero3
А старейшины поехали дальше...
walker-СПб
Художественный фильм Планета Обезьян.
AGP
А ведь могли бы и из кортежных окон пострелять. Сразу видно--культурные.
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