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«Коммерсантъ»: Белоруссия не имеет отношения к авиаспору между Россией и Германией

Отмена рейсов между Россией в Германией, по данным СМИ, не связана с нежеланием летать через территорию Белоруссии. РФ и ФРГ могли испытывать трудности при согласовании расписания полетов между двумя странами.

«Краткий конфликт между авиарегуляторами РФ и Германии, вызвавший взаимные отмены рейсов, не был связан с Белоруссией», — сообщает 3 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания уточнили, что спор якобы разгорелся из-за желания «Аэрофлота» получить разрешения на дополнительные грузопассажирские рейсы в ФРГ, на что немцы ответили отказом. За этим последовала отмена разрешений для Lufthansa. Немецкая сторона ответила зеркально.

«Российское ведомство своевременно не выдало разрешение на полеты Lufthansa в июне, так что они были отменены. На основе взаимной практики Федеральное авиационное ведомство не выдало разрешения на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока с российской стороны не последует разрешение», — так ситуацию пояснили в Минтрансе ФРГ.

Стороны уладили конфликт 2 июня. Добиться дополнительных рейсов «Аэрофлоту» не удалось.

При этом Lufthansa, как стало известно РИА Новости, отменила рейсы Франкфурт — Минск до 20 июня. Авиаперевозчик и его дочерние компании будут летать в обход Белоруссии.

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