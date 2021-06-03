«Коммерсантъ»: Белоруссия не имеет отношения к авиаспору между Россией и Германией

Отмена рейсов между Россией в Германией, по данным СМИ, не связана с нежеланием летать через территорию Белоруссии. РФ и ФРГ могли испытывать трудности при согласовании расписания полетов между двумя странами.



«Краткий конфликт между авиарегуляторами РФ и Германии, вызвавший взаимные отмены рейсов, не был связан с Белоруссией», — сообщает 3 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Собеседники издания уточнили, что спор якобы разгорелся из-за желания «Аэрофлота» получить разрешения на дополнительные грузопассажирские рейсы в ФРГ, на что немцы ответили отказом. За этим последовала отмена разрешений для Lufthansa. Немецкая сторона ответила зеркально.

