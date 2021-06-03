«Это вам не «Эхо Москвы». Венедиктов и Захарова поспорили на ПМЭФ об иноагентах

«Тут было про то, как притесняют журналистов в США. Но мы принимаем закон, от которого страдают наши граждане. При этом закон плохо написан, в том числе и потому, что медиа закрывают во внесудебном порядке — СМИ не могут защититься. Почему мы должны копировать плохую историю? Мы должны думать о США или о нашей стране?» — спросил Венедиктов.

Участниками обсуждения за чашкой кофе были в основном провластные медиа — менеджеры RT, МИА «Россия-Сегодня», телеканала «Санкт-Петербург», газеты «Комсомольская правда». Большую часть их выступлений заняли жалобы на европейские страны и США, которые притесняют российские медиа.

Захарова в ответ попыталась спросить у Венедиктова, где он был, когда США обязали российские медиа ставить плашку иностранных агентов, но Венедиктов её перебил. Захарова такому жесту возмутилась: «Вы не на «Эхе Москвы», а на деловом завтраке». «Вот и завтракайте, а я буду говорить», — ответил ей Венедиктов.



Дискуссию о СМИ-иноагентах вели почти полтора часа, за это время стало известно о закрытии издания VTimes, которое объявили иностранным агентом в России.



«Я правда не знаю, кто они, но они являются СМИ, их никто не закрывал. Если у них финансовые проблемы, это что, у них спонсоры ушли? Это вопрос финансов и имиджа, а не государства. Вопрос к спонсорам, почему они не хотят с ними работать», — прокомментировала это событие Захарова.

