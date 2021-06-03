Две аварии с мотоциклистами попали на видео. В обоих случаях автомобилисты не замечали двухколёсный транспорт при смене курса.



Под вечер 2 июня на Выборгском шоссе, 220, водитель машины решил повернуть направо на АЗС и сбил питбайк, ехавший справа от него. Об этом 3 июня сообщает «Мотосолидарность ДТП» «ВКонтакте».

