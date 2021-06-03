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ДТП с мотоциклами: разные, но схожие в одном — автомобилист не увидел

Два мотоциклиста в Петербурге были сбиты машинами при повороте

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в vk.com/dorinspb
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Две аварии с мотоциклистами попали на видео. В обоих случаях автомобилисты не замечали двухколёсный транспорт при смене курса.

Под вечер 2 июня на Выборгском шоссе, 220, водитель машины решил повернуть направо на АЗС и сбил питбайк, ехавший справа от него. Об этом 3 июня сообщает «Мотосолидарность ДТП» «ВКонтакте».

До этого, около 15:20, на набережной реки Смоленки, 14, столкнулись «Фольксваген Поло» и мотоцикл. На записи камеры видно, что автомобиль выезжал из правого ряда. Водитель, меняя полосу, не пропустил мотоциклиста. Тот, по данным «Дорожного инспектора», получил ушиб и сотрясение головного мозга и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Мариинскую больницу.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в vk.com/dorinspb

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Комментарии (11)

Akabos
Оба-два байкера сами себе буратины. Один по обочине катается, другой по встречке ездит...
vic_5e4cd1938d1a8
Как можно увидеь пулю?
Alex000
А их очень трудно увидеть - они небольшого размера, обычно тёмные, и несутся обычно между рядами со скоростью, превышающую любую разумную на конкретном участке дороги. Дорожный кошмар.
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