Две аварии с мотоциклистами попали на видео. В обоих случаях автомобилисты не замечали двухколёсный транспорт при смене курса.
Под вечер 2 июня на Выборгском шоссе, 220, водитель машины решил повернуть направо на АЗС и сбил питбайк, ехавший справа от него. Об этом 3 июня сообщает «Мотосолидарность ДТП» «ВКонтакте».
До этого, около 15:20, на набережной реки Смоленки, 14, столкнулись «Фольксваген Поло» и мотоцикл. На записи камеры видно, что автомобиль выезжал из правого ряда. Водитель, меняя полосу, не пропустил мотоциклиста. Тот, по данным «Дорожного инспектора», получил ушиб и сотрясение головного мозга и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Мариинскую больницу.