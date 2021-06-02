Байден намерен обсудить с Путиным кибербезопасность после хакерской атаки на JBS

Комментируя вопросы кибербезопасности в связи с данной хакерской атакой, она подчеркнула: «Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели», — цитирует Псаки ТАСС .

Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявила 2 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также отметил, что Москва не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.

Двусторонняя встреча глав России и США состоится в Женеве 16 июня. Стороны намерены обсудить отношения РФ и Америки, актуальную международную повестку и «проблематику стратегической стабильности». Среди тем переговоров отдельно выделена борьба с пандемией COVID-19.

Крупнейший в мире производитель мяса на время закрыл производство говядины в США после «изощренной кибератаки». Мишенью были информационные системы. В начале мая кибератаке подверглась компания Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США. Она прервала работу, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправках. Вашингтон считает, что хакеры связаны с Россией.

