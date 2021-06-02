FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +21
73.50р89.69р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Байден намерен обсудить с Путиным кибербезопасность после хакерской атаки на JBS

Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявила 2 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя вопросы кибербезопасности в связи с данной хакерской атакой, она подчеркнула: «Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели», — цитирует Псаки ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также отметил, что Москва не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.

Двусторонняя встреча глав России и США состоится в Женеве 16 июня. Стороны намерены обсудить отношения РФ и Америки, актуальную международную повестку и «проблематику стратегической стабильности». Среди тем переговоров отдельно выделена борьба с пандемией COVID-19.

Крупнейший в мире производитель мяса на время закрыл производство говядины в США после «изощренной кибератаки». Мишенью были информационные системы. В начале мая кибератаке подверглась компания Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США. Она прервала работу, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправках. Вашингтон считает, что хакеры связаны с Россией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

yaprotiv
какая кибербезопасность с человеком который интернет знает по распечаткам секретаря?
Igor_VS
А я не вижу толк от этой встречи. У Байдена рейтинг всего 50%. Куда ему до нашего. Извиняюсь, рейтинг нашего никто точно не знает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний