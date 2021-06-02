Малолетняя дочь Игоря Малашенко подала иск к Нике Белоцерковской. И чуть не вызвала полицию прямо в суд

«Судья Айгуль Шайхутдинова решила раздать всем сестрам по серьгам, — рассказала 2 июня «Фонтанке» мать маленькой Евгении, Божена Малашенко (Рынска). — Иск принят в рамках гражданского дела, в рамках которого рассматривается, кто кого на какую сумму наоскорблял. Опека изначально сказала нам, что надо подавать такой иск, потому что в происходящем есть задел для будущей травли ребенка. Адвокат Белоцерковской Князев на процессе вообще заявил, что «это купленный ребенок, потому что непонятно, откуда он взялся — в 60 лет ничего уже не замораживают». У нас были замороженные эмбрионы — и так появилась на свет Женя. Судья смотрела на Князева с саркастичной улыбкой и его требования проверить, откуда взялся ребенок, отклонила». Сумма иска равна претензиям, ранее заявленным в отношении Божены Малашенко Вероникой Белоцерковской, и составляет 900 тысяч рублей.

Вероника Белоцерковская в своем телеграм-канале «Вестник Мракобеса», подтвердила, что встречный иск от малолетней Е. И. Малашенко принят судом, а также отметила, что в ближайшее время подаст к Божене Малашенко 5 новых исков в добавок к трем, уже принятым судом к рассмотрению.



Между тем, маленькая Женя уже побывала в суде — в результате «фейсбучной войны» ее няня, столкнувшаяся с прессингом в Интернете, уволилась, и 18 мая матери пришлось взять девочку с собой «в присутствие». «Она попыталась залезть под стол к судье и нажать кнопку вызова полиции, а потом отобрала у секретаря клей и унесла его домой, — говорит Божена Малашенко. — Женечка, когда вырастет, станет или президентом мира, или судьей».



«Фейсбучная война», вспыхнувшая в конце 2020 года между светскими львицами Боженой Малашенко (Рынской) и Вероникой Белоцерковской, дошла до суда в феврале 2021 года. Поруганную честь и потертые посты Вероника Белоцерковская и ее адвокат Андрей Князев оценили в 900 тысяч рублей. В процессе выяснения отношений прозвучала фраза о ребенке, рожденном не от любимого, «а от любимого трупа любимого». На допросе Божена Рынска заявила, что ее аккаунт в соцсетях взломали, и она не имеет отношения к обидным высказываниям в адрес оппонентки.

