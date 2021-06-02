Сергей Шнуров рассказал о своем новом музыкальном проекте под названием «Зоя». Артист подчеркнул, что этот коллектив — не новый «Ленинград».



«Я не хожу теми тропами, которыми уже ходил, — рассудил Шнуров. — Зачем мне делать то же самое, но под другим названием. Я что, идиот?»



Он объяснил, что «Зоя» — группа, рассчитанная на определенную целевую аудиторию (на какую именно — не уточнил), так что конкурировать, для примера, с Ольгой Бузовой, никак не сможет.



«Ольга Бузова — это собирательный образ России, потому что она такая... нервная. То она дает, то не дает, то связалась с армянами, то с ними рассталась. Смотрите на Ольгу Бузову, и вы будете понимать, как живет современная Россия», — расфилософствовался артист.

