Сергей Шнуров рассказал о своем новом музыкальном проекте под названием «Зоя». Артист подчеркнул, что этот коллектив — не новый «Ленинград».
«Я не хожу теми тропами, которыми уже ходил, — рассудил Шнуров. — Зачем мне делать то же самое, но под другим названием. Я что, идиот?»
Он объяснил, что «Зоя» — группа, рассчитанная на определенную целевую аудиторию (на какую именно — не уточнил), так что конкурировать, для примера, с Ольгой Бузовой, никак не сможет.
«Ольга Бузова — это собирательный образ России, потому что она такая... нервная. То она дает, то не дает, то связалась с армянами, то с ними рассталась. Смотрите на Ольгу Бузову, и вы будете понимать, как живет современная Россия», — расфилософствовался артист.
Появление проекта «Зоя» Шнуров объясняет без излишнего пафоса: у него появились «какие-то песни», а потом он нашел «талантливую девчонку с уникальным голосом, как у ранней Зои Кристалинской». Здесь, вероятно, музыкант оговорился, имея в виду советскую певицу Майю Кристалинскую.
Ранее стало известно, что вокалистку проекта «Зоя» зовут Ксения Руденко. Она родом из Краснодара и принимала участие в шоу «Я вижу твой голос», где пела дуэтом с Валерием Меладзе.
Дебютный альбом группы «Зоя» уже доступен для прослушивания на платформе «Сберзвук». Вопреки словам Шнурова, звучит «Зоя» как «Ленинград» времен Юлии Коган — надрывный женский вокал, обилие духовых инструментов, а также нецензурная лексика и неприличные сюжеты песен.
Так, в песне «Большой» рассказывается о сексе в туалете театра, а в композиции «Яркая жизнь» — о том, как устроиться в эскорт.
В «Зое» Шнуров выступает в роли продюсера, не участвуя в выступлениях группы. Торжественный прием в рамках ПМЭФ, на котором заявлена эксклюзивная презентация проекта «Зоя», пройдет 2 июня после 18:30 в клубе на Крестовском острове.
Сергей Шнуров стал одним из спикеров открывшегося 2 июня в Петербурге Международного экономического форума. Очень быстро скандальный рокер успел отметиться рядом заявлений, сравнив российскую музыку с «рэпом без негров» и назвав социальную сеть TikTok «продуктом китайской разведки».