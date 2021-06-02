Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн по-русски обратился к детям, снявшимся в его последнем клипе Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Музыкант 2 июня опубликовал пост в своем Instagram.
«Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто!» — написал Линдеманн. На фото он присел в окружении ребят в советской школьной форме, поднявших руки в пионерском приветствии.
«Всем бы такого классного руководителя», «Повезло детям», — комментируют подписчики Линдеманна.
Напомним, в клипе действие происходит в Москве, а главный герой в исполнении Линдеманна вспоминает детство и как над ним издевались одноклассники. Будучи взрослым, он начинает жестоко мстить обидчикам. Подробнее о новом произведении фронтмена Rammstein читайте на «Фонтанке».