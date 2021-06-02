Автобус маршрута № 34 попал в ДТП на Пушкинской улице на юге Петербурга. В компании-перевозчике уверяют, что никто не пострадал.



«ЛиАЗ», следовавший по маршруту Звездная улица — Школьная улица Шушары, буквально пару остановок не доехал до конца маршрута.



Как сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» 2 июня, автобус влетел в опору забора, повредив силовой кабель, у дома 10 по Пушкинской улице в Шушарах.