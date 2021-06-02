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Закон парных случаев: в Шушарах рейсовый автобус влетел в опору забора

Автобус маршрута № 34 попал в ДТП на Пушкинской улице на юге Петербурга. В компании-перевозчике уверяют, что никто не пострадал.

«ЛиАЗ», следовавший по маршруту Звездная улица — Школьная улица Шушары, буквально пару остановок не доехал до конца маршрута.

Как сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» 2 июня, автобус влетел в опору забора, повредив силовой кабель, у дома 10 по Пушкинской улице в Шушарах.

В компании-перевозчике («Питеравто») информацию об аварии «Фонтанке» подтвердили, отметив, что случилась она около 13:30. По предварительной информации, автобус подрезала легковушка, и, уходя от столкновения, он врезался в забор. В этот момент в салоне было порядка 10 человек. Информации о пострадавших пока не поступило.

Неделю назад, утром 27 мая, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. Машина буквально взлетела на столб передней частью и повисла в воздухе. Сама авария попала на видео. Со столба автобус снимали краном и эвакуатором, операция заняла больше часа.

Пострадали шесть человек, включая водителя и сбитого пешехода. После аварии несколько сотрудников автопарка № 5 «Пассажиравтотранса» пожаловались «Фонтанке» на условия труда. Комиссия, изучавшая обстоятельства ДТП, назвала его причиной человеческий фактор.

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Комментарии (2)

Маэстро
Судя по манере езды, на автобусы стали пересаживаться водители маршруток.
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