Автобус маршрута
«ЛиАЗ», следовавший по маршруту Звездная улица — Школьная улица Шушары, буквально пару остановок не доехал до конца маршрута.
Как сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» 2 июня, автобус влетел в опору забора, повредив силовой кабель, у дома 10 по Пушкинской улице в Шушарах.
В компании-перевозчике («Питеравто») информацию об аварии «Фонтанке» подтвердили, отметив, что случилась она около 13:30. По предварительной информации, автобус подрезала легковушка, и, уходя от столкновения, он врезался в забор. В этот момент в салоне было порядка 10 человек. Информации о пострадавших пока не поступило.
Неделю назад, утром 27 мая, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. Машина буквально взлетела на столб передней частью и повисла в воздухе. Сама авария попала на видео. Со столба автобус снимали краном и эвакуатором, операция заняла больше часа.
Пострадали шесть человек, включая водителя и сбитого пешехода. После аварии несколько сотрудников автопарка