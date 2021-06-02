Маркировка иноагентов и многодневное голосование. ЗакС скорректировал закон о муниципальных выборах

Изменения в закон о муниципальных выборах фактически копируют принятый ранее проект о выборах в региональный парламент . Инициатива, которую с голоса внесли в повестку заседания, предполагает возможность проведения многодневного — но не более трех дней — голосования, а также голосования на придомовых территориях. В случае, если местные выборы совпадают с выборами в Госдуму, такое решение принимает Центризбирком.

Кроме того, кандидаты, которых признали «иностранными агентами» или аффилированными с ними лицами, будут обязаны маркировать агитационные материалы.



Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский прокомментировал, что в обществе словосочетание «иностранный агент» вызывает негативные ассоциации, поэтому обязанность кандидатов маркировать себя в качестве таковых парламентарий посчитал «намеренной лживой подменой понятий». Он добавил, что те, кто получают финансирование в виде налогов от граждан, далеко не всегда действуют в их интересах. «Отказ пришить к одежде эту звезду, уж не знаю какого цвета, влечет отказ в регистрации кандидата», — добавил «яблочник».



Беспартийный Максим Резник назвал законопроект «очередным актом гнусных политических репрессий» и попыткой не допустить до выборов людей, которые открыто оппонируют действующей власти. Свое выступление, которое прерывали на упоминании «процесса лукашезации», депутат закончил призывом освободить Алексея Навального и Андрея Пивоварова.



Коммунист Ольга Ходунова резко раскритиковала введение «ценза оседлости» для наблюдателей — обязательного условия быть прописанным в регионе, где проходят выборы. Она пояснила, что это закрывает путь для наблюдателей из соседних регионов. Тогда как многодневное голосование увеличивает потребность в таких людях. «Мы должны развивать демократию, а не открывать ворота для фальсификаций», — добавила она.

