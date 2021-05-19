Петербургские депутаты неожиданно изменили правила выборов в парламент

В частности, в настоящее время в общегородской части партийного списка может быть не более пяти кандидатов и не менее одного, но чаще политические объединения выставляли в эту часть минимальное количество людей, чтобы стимулировать выдвиженцев из территориальной части списка. Поправка установила минимум общегородской части — три человека. Это может негативно сказаться в первую очередь на оппозиционных партиях. По мнению «яблочника» Бориса Вишневского, это было сделано, «чтобы снизить для оппозиции стимулы кандидатам работать на территориях по списку».

Поправку, подготовленную парламентским комитетом по законодательству, депутатам раздали перед самым заседанием, в картотеке на сайте Заксобрания ее нет до сих пор. Она меняет нюансы формирования партийного списка кандидатов на выборах.

Кроме того, в два раза — с 50% до 25% — сокращается максимальное число кандидатов в партийном списке (то есть это не касается одномандатных округов), которые не являются членами партии.



Также кандидаты-«иноагенты» и «аффилированные» с ними будут обязаны крупным шрифтом указывать данный факт на всех агитационных материалах.



Напомним, что в сентябре 2021 года в Петербурге кроме думских пройдут также и выборы в Заксобрание Петербурга. В парламенте 50 мандатов, из них 25 кресел занимаются победителями выборов по одномандатным округам, остальные распределяются по партийным спискам. Последняя часть распределяется в зависимости от результата конкретной партии на выборах. Но сначала места получают кандидаты из общегородской части писка, а уже потом — территориальной.



Парламент поддержал и поправку справоросса Алексея Ковалева и коммуниста Александра Рассудова о недопустимости «реинкарнации открепительных удостоверений», то есть голосования по месту нахождения, а не регистрации. «Если человек хочет проголосовать, за 3 дня, два из которых выходные, все-таки можно добраться до участка», — добавил Рассудов, подчеркнув, что допускать голосование по месту нахождения, а не регистрации, недопустимо. Поправка устанавливает, что в этом случае не действует пункт об использовании «Мобильного избирателя».

