Петербургские депутаты неожиданно изменили правила выборов в парламент

Поправку, подготовленную парламентским комитетом по законодательству, депутатам раздали перед самым заседанием, в картотеке на сайте Заксобрания ее нет до сих пор. Она меняет нюансы формирования партийного списка кандидатов на выборах.
В частности, в настоящее время в общегородской части партийного списка может быть не более пяти кандидатов и не менее одного, но чаще политические объединения выставляли в эту часть минимальное количество людей, чтобы стимулировать выдвиженцев из территориальной части списка. Поправка установила минимум общегородской части — три человека. Это может негативно сказаться в первую очередь на оппозиционных партиях. По мнению «яблочника» Бориса Вишневского, это было сделано, «чтобы снизить для оппозиции стимулы кандидатам работать на территориях по списку».
Кроме того, в два раза — с 50% до 25% — сокращается максимальное число кандидатов в партийном списке (то есть это не касается одномандатных округов), которые не являются членами партии.
Также кандидаты-«иноагенты» и «аффилированные» с ними будут обязаны крупным шрифтом указывать данный факт на всех агитационных материалах.
Напомним, что в сентябре 2021 года в Петербурге кроме думских пройдут также и выборы в Заксобрание Петербурга. В парламенте 50 мандатов, из них 25 кресел занимаются победителями выборов по одномандатным округам, остальные распределяются по партийным спискам. Последняя часть распределяется в зависимости от результата конкретной партии на выборах. Но сначала места получают кандидаты из общегородской части писка, а уже потом — территориальной.
Парламент поддержал и поправку справоросса Алексея Ковалева и коммуниста Александра Рассудова о недопустимости «реинкарнации открепительных удостоверений», то есть голосования по месту нахождения, а не регистрации. «Если человек хочет проголосовать, за 3 дня, два из которых выходные, все-таки можно добраться до участка», — добавил Рассудов, подчеркнув, что допускать голосование по месту нахождения, а не регистрации, недопустимо. Поправка устанавливает, что в этом случае не действует пункт об использовании «Мобильного избирателя».
В первом чтении законопроект носил скорее технический характер, так как разрешал проведение многодневного голосования вслед за федеральным законодательством.