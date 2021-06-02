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Белый дом: За атакой на крупнейшего производителя мяса в мире стоят российские хакеры

Представитель Белого дома рассказал подробности о кибератаке на заводы компании JBS Food.

«JBS уведомило [Белый дом], что требование выкупа исходило от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России», — цитирует 2 июня заявление Карин Жан-Пьер BBC.

По ее словам, ФБР начало расследование произошедшего. Американская сторона «напрямую взаимодействует с правительством России по этому вопросу».

Компания JBS заверила, что подавляющее большинство заводов заработают в среду.

Крупнейший в мире производитель мяса закрыл производство говядины в США после «изощренной кибератаки». Мишенью были информационные системы.

В начале мая кибератаке подверглась компания Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США. Она прервала работу, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправках. Вашингтон считает, что хакеры связаны с Россией.

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Комментарии (6)

ShkVAl
Кошка бросила котят-это русский виноват.
Cashmare
за убийством кеннеди и испачканным платьем левински тоже российские хакеры стоят?
AGP
Ясное дело, кто ж ещё?
И пускай спасибо скажут, что "Петрова с Бошировым" ™ не прислали ☠️🤪
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