Белый дом: За атакой на крупнейшего производителя мяса в мире стоят российские хакеры

Представитель Белого дома рассказал подробности о кибератаке на заводы компании JBS Food.
«JBS уведомило [Белый дом], что требование выкупа исходило от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России», — цитирует 2 июня заявление Карин Жан-Пьер BBC.
По ее словам, ФБР начало расследование произошедшего. Американская сторона «напрямую взаимодействует с правительством России по этому вопросу».
Компания JBS заверила, что подавляющее большинство заводов заработают в среду.
Крупнейший в мире производитель мяса закрыл производство говядины в США после «изощренной кибератаки». Мишенью были информационные системы.
В начале мая кибератаке подверглась компания Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США. Она прервала работу, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправках. Вашингтон считает, что хакеры связаны с Россией.