Петербургская прокуратура отозвала иск о блокировке сайта ЛГБТ-сети. Доказательств развращения подростков не нашлось

«Мы предоставили суду собственную экспертизу, согласно которой маркировка статей на сайте 12+ указана верно, а брошюры о травле соответствуют возрастному ограничению 16+», — отметил он. Юрист добавил, что в иске прокуратуры был запрос в экспертную организацию, которая посчитала, что материалы развращают подростков, однако ответ на запрос не является экспертизой и доказательством для суда.

Прокуратура Центрального района Петербурга отозвала иск о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети», а также запрете брошюры, выпущенной организацией. Об этом «Фонтанке» 1 июня сообщил юрист Александр Белик.

Проверить сайт и брошюру просил депутат Государственной думы из Хабаровска от «Справедливой России» Николай Рыжак. Ещё один иск прокуратуры был подан в суд после запроса депутата Госдумы Игоря Сапко. Он усомнился в законности размещения матриалов в группе ЛГБТ-сети в Facebook. Рассмотрение этого иска состоится в конце июня.

«Российская ЛГБТ-сеть» позиционирует себя как межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной. Заинтересованным предлагают психологическую, юридическую и другую экстренную помощь.