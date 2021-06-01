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Reuters: Евросоюз готовит новые санкции против авиавластей Белоруссии. Небо над Европой закроют официально

Reuters: Европа готовится официально закрыть небо для белорусских самолетов

Евросоюз готовит новые санкции в отношении «Белавиа» и примерно десятка представителей «авиавластей» Белоруссии. Об этом 1 июня сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

По данным издания, новые ограничения могут вступить в силу уже 4 июня. Белорусским самолетам собираются официально запретить летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах. Отметим, многие европейские страны уже ввели подобные ограничения после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanаir с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Однако этим санкции не ограничатся. Как пишет Reuters, новые ограничения будут нацелены на секторы экономики Белоруссии, которые приносят основной доход: продажи облигаций, калийные удобрения, нефтяной экспорт и т. п. Весь пакет собираются принять к 21 июня, но уже 4-го числа могут ввести в действие промежуточный — против конкретных физлиц. В список должны войти высокопоставленные чиновники Минобороны и Минтранса Белоруссии, представители ВВС и аэропорта Минска.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта ирландского перевозчика Ryanair. Рейс, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, россиянки Софии Сапеги.

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Комментарии (10)

Igor_VS
Я так прикидываю, не пора ли шить черный костюи на похороны батьки. Батькин Фифец подкрался неожиданно . Да и у нас не гладко. Костюмчик тоже пригодится.
dedmoroz_5e4d8827384c2
перекрасят флюзеляжи из БЕАВИА в АЭРОФЛОТ, бумажки оформят, и будут летать дальше, а вот небо РБ для европейских перевозчиков может закрыться ...
Dimitry Antonov
Вполне ожидаемо и закономерно.
Расплата за неуёмные диктаторские замашки, надо было думать головой, прежде чем вовлекать в операцию по задержанию оппозиционера иностранный борт с пассажирами.
Дорого обойдется белорусам эта Лукашенковская операция.
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