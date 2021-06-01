Reuters: Евросоюз готовит новые санкции против авиавластей Белоруссии. Небо над Европой закроют официально

Евросоюз готовит новые санкции в отношении «Белавиа» и примерно десятка представителей «авиавластей» Белоруссии. Об этом 1 июня сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.



По данным издания, новые ограничения могут вступить в силу уже 4 июня. Белорусским самолетам собираются официально запретить летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах. Отметим, многие европейские страны уже ввели подобные ограничения после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanаir с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

