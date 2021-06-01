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Инструкция не рекомендует! Уже привитым петербуржцам повторная вакцинация пока не светит

Власти Петербурга не видят оснований для начала ревакцинации горожан

Низкие антитела или их отсутствие за давностью не являются основанием для повторной прививки от коронавируса, заявили в комздраве Петербурга.

«Повторно не прививают. Переболевших прививают по прошествии полугода. На данный момент нет рекомендаций ни от одного производителя вакцин по повторному курсу прививок. Помимо гуморального, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому только на показатели антител нельзя ориентироваться», — рассказали «Фонтанке» 1 июня.

В Сети желающие вакцинироваться повторно есть, но система контроля за оборотом вакцины построена так, чтобы отсеивать их — все прежде вакцинированные состоят в общероссийском федрегистре.

Ранее глава Минздрава заявил, что иммунитет от коронавируса держится полгода и затем потребуется ревакцинация. А «Вектор» проверяет эффективность трёхкратной вакцинации своей «ЭпиВакКороной».

© Фонтанка.Ру

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