Инструкция не рекомендует! Уже привитым петербуржцам повторная вакцинация пока не светит

«Повторно не прививают. Переболевших прививают по прошествии полугода. На данный момент нет рекомендаций ни от одного производителя вакцин по повторному курсу прививок. Помимо гуморального, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому только на показатели антител нельзя ориентироваться», — рассказали «Фонтанке» 1 июня.



В Сети желающие вакцинироваться повторно есть, но система контроля за оборотом вакцины построена так, чтобы отсеивать их — все прежде вакцинированные состоят в общероссийском федрегистре.

