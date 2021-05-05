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«Вектор» проверяет эффективность трёхкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

Новосибирский центр «Вектор» проверяет возможность трёхкратного введения «ЭпиВакКороны» для усиления иммунного ответа на COVID-19. Об этом заявил Рыжиков в эфире в официальном аккаунте Роспотребнадзора в инстаграме.

«Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию, (...) эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, и клинические испытания первой — второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал он.

Положительный результат трёхкратной вакцинации показали, в частности, испытания на приматах. Специалист назвал «естественным» введение третьей дозы такого препарата. Это, по его словам, помогает «не только поднять уровень нейтрализующих антител, но и обеспечить высокую аффинность (высокую силу) этих антител».

Рыжиков признал, что для пожилых людей вакцина «Вектора» менее эффективна, но в силу её «безвредности» ревакцинацию можно проводить не один раз, а два.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Она была одобрена в октябре 2020 года.

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Комментарии (8)

снегурочка
"нам осталось уколоться,
и упасть на дно колодца"
rastaman
Давайте уже там - каждую неделю на укол - и расходимся.

Дурдом, конечно, с этой «вакцинацией».
RomeoMario
То есть она всё-таки не эффективна.)
Или хотят на постоянное обеспечение сесть - ежемесячный укол это золотое дно
Животных жалко
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