«Вектор» проверяет эффективность трёхкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

Новосибирский центр «Вектор» проверяет возможность трёхкратного введения «ЭпиВакКороны» для усиления иммунного ответа на COVID-19. Об этом заявил Рыжиков в эфире в официальном аккаунте Роспотребнадзора в инстаграме.

«Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию, (...) эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, и клинические испытания первой — второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал он.

Положительный результат трёхкратной вакцинации показали, в частности, испытания на приматах. Специалист назвал «естественным» введение третьей дозы такого препарата. Это, по его словам, помогает «не только поднять уровень нейтрализующих антител, но и обеспечить высокую аффинность (высокую силу) этих антител».