автор фото Иван Водопьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Исследование пользовательских участков сетей двух сотовых операторов, одновременно объявивших о старте в центре Петербурга, проводилось 31 мая при помощи телефона Huawei P40 Pro. Это стоит отметить отдельно — далеко не каждый даже самый современный смартфон имеет модуль для работы с сетью 5G. К примеру, заметно более дорогие iPhone 12 в теории их имеют, но на территории РФ их работа заблокирована. Да, презентацию Тима Кука все видели, он такое обещал, но — нет.

Чтобы ваш iPhone 12 подключился к российским сетям 5G, надо: а) чтобы они полноценно были запущены в коммерческую эксплуатацию, б) специалисты Apple приехали и проверили, что всё корректно работает и в) чтобы Apple включил возможность поиска 5G самим вашим телефоном. Как это технически делается и можно ли что-то подкрутить, чтобы «уже сейчас», — можно поискать советы «на все руки мастеров» на профильных форумах. Но рекомендовать делать такое с аппаратами за 60–100 тысяч «Фонтанка» не будет. Просто смиритесь и ждите.

Однако из всего остального телефонного разнообразия недостатка в смартфонах, которые ловят 5G, нет. Их на рынке пара десятков, в основном китайских брендов. Самый дешевый — Xiaomi Redmi Note 9T за 15 тысяч рублей.

Отдельные куски 5G работали у нас уже довольно давно — к примеру, одна из первых в стране тестовых сетей появилась в Кронштадте. Однако ехать туда просто попробовать, что это за зверь, мало кто решался. Сообщение об открытии «пользовательской» (эта формулировка не означает «коммерческая», то есть, по сути, всё еще «тестовая») сети в виде отдельных фрагментов теперь уже в центре Петербурга пришло в понедельник, 31 мая. Тогда же эксперты ИАА TelecomDaily, специализирующегося в том числе на замерах скорости мобильного Интернета, отправились на разведку с помощью своего мобильного приложения Megabitus. Вот как выглядит их резюме.

«В течение второй половины 31 мая были сделаны десятки замеров в районе Невского проспекта, Дворцовой площади, других мест. Диапазон скоростей к абоненту от 300 до 515 мегабит в секунду. Для сравнения: на сегодняшний день средняя скорость в действующих сетях LTE составляет в Петербурге в порядка 20–25 Мбит/с, то есть полученные результаты более чем в 10 раз превышают текущие. При этом также стоит обратить внимание на минимальное значение такого показателя как пинг, который в среднем равнялся 10–12 мсек, что говорит о минимальном времени отклика и загрузки необходимого контента. Как обещают операторы, к началу ПМЭФ они смогут отладить работу своих фрагментов сетей пятого поколения полностью, чтобы можно было получить скорости под 1 Гб».



скриншот телефона с 5G Фото: ИАА TelecomDaily Поделиться Поделиться







В итоге вывод: скорости 400–600 мбит/с сейчас доступны как минимум у двух операторов кое-где в Петербурге. Сами они заверяют, что как только будет получено разрешение на коммерческое использование этой технологии (а пока никаких дат даже не называется), в кратчайшие сроки 5G накроет весь город.

На практике скорость в 500 мбит/сек, и тем более обещанные 1 Гбит/сек, пока крайне мало кому нужны. «Приложений, требующих более высоких скоростей, пока нет — кроме разве что облачного гейминга, но на смартфонах играть не так удобно, как на ПК, — объясняет глава TelecomDaily Денис Кусков. — Пока основным сценарием развития 5G остается промышленная автоматизация с развертыванием локальных сетей этого стандарта на предприятиях. То есть b2b- и b2g-направление. Которое и будет более активно развиваться в ближайшее время». Речь идет, к примеру, об управлении роботами на производстве с сотнями тысяч различных датчиков или управлении автомобилями с автопилотами. В качестве экстремальных примеров обычно приводится возможность проведения медицинских операций хирургом, управляющим специальным роботом на большом расстоянии. Когда такое станет в реальности возможным технически и юридически — не сообщается.



Главное свойство 5G — не скорость, а более быстрый, по сравнению с LTE, отклик (то есть на практике — время исполнения отданной дистанционно команды) и большая емкость. Последнее означает, что даже при нахождении в зоне действия одной базовой станции сотен тысяч или миллионов устройств, скорость передачи данных на них не снижается пропорционально количеству, как это происходит в современных сетях. Еще один плюс — работа в сети 5G требует меньше энергии, чем LTE. Из минусов — меньший радиус действия передатчика, что потребует увеличение числа базовых станций для покрытия одинаковой площади.

Что же касается расхожего мифа об опасности 5G из-за какого-то специального излучения, тут «Фонтанка» и TelecomDaily могут одновременно и обнадежить, и насторожить.

«Всё должно быть честным. Чтобы уверенно говорить о каком-то специфическом воздействии этой технологии на человека, нужны тщательные многолетние исследования, которых пока ни в одной стране еще не делали. С другой стороны, те базовые станции, что у нас сжигали на юге страны в прошлом году из страха перед 5G, никакого отношения к этому стандарту связи не имели. То есть это чистой воды мракобесие, не основанное ни на каких реальных данных, — рассказывает Денис Кусков. — Несколько лет назад мы со специальной аппаратурой забирались на крыши и измеряли уровень излучения у базовых станций. Вывод такой: разумеется, обниматься с ними не стоит, но на расстоянии 5–10 метров от антенн, передающих сигнал сотовой связи, излучение оказывается даже меньше, чем у включенной микроволновой печки».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

