В Петербурге сеть 5G становится по-настоящему «пользовательской». Почитайте, где теперь она ловит

Как сообщили 31 мая в пресс-службе МТС, к сети пятого поколения смогут подключиться владельцы 5G-совместимых смартфонов. Использование пилотной сети будет бесплатным для абонентов этого оператора.
Сеть в диапазоне 4,9 ГГц в Петербурге будет доступна на Дворцовой площади, Итальянской улице и площади Искусств, в Ботаническом саду, технопарке «Ленполиграфмаш», на площади у «Газпром Арены» и Яхтенного моста, в «Экспофоруме» и офисе МТС на Малой Монетной. В Кронштадте подключиться к ней можно будет в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и у Кронштадтского хлебозавода.
С 4 июня сеть должна охватить территорию Московского вокзала, Парка 300-летия Петербурга и ТРЦ «Питерленд». Со временем количество зон будет увеличиваться.
Таким образом, в городе тестируют 5G-зоны уже два сотовых оператора. «Мегафон» ранее заявил о запуске зоны совместного использования 4G и 5G на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и «Экспофорума». В Москве сеть тоже уже тестируют в 14 наиболее популярных местах.
В Петербурге тестируют сверхбыструю пользовательскую сеть с 2019 года. В августе 2019 года оператор МТС совместно с компанией Huawei запустил в Кронштадте первую в России закрытую тестовую сеть связи 5G в масштабах города. Она не была доступна массовым пользователям, а пиковая скорость, зафиксированная коммерческим смартфоном в тестируемой зоне, была ниже и достигала 1,2 Гбит/сек.
Ранее специальный представитель президента Дмитрий Песков заявлял, что сети 5G появятся в Северной столице к 2022 году.