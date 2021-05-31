В Петербурге сеть 5G становится по-настоящему «пользовательской». Почитайте, где теперь она ловит

Как сообщили 31 мая в пресс-службе МТС, к сети пятого поколения смогут подключиться владельцы 5G-совместимых смартфонов. Использование пилотной сети будет бесплатным для абонентов этого оператора.



Сеть в диапазоне 4,9 ГГц в Петербурге будет доступна на Дворцовой площади, Итальянской улице и площади Искусств, в Ботаническом саду, технопарке «Ленполиграфмаш», на площади у «Газпром Арены» и Яхтенного моста, в «Экспофоруме» и офисе МТС на Малой Монетной. В Кронштадте подключиться к ней можно будет в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и у Кронштадтского хлебозавода.

