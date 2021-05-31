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В Петербурге сеть 5G становится по-настоящему «пользовательской». Почитайте, где теперь она ловит

Первая пользовательская сеть 5G заработала в Петербурге

Один из крупнейших сотовых операторов запустил первую в Петербурге по-настоящему пользовательскую сеть 5G. Теперь она охватывает центр города и популярные зоны для прогулок и отдыха. Жители смогут воспользоваться интернетом со скоростью до 1,5 Гбит/cек.

Как сообщили 31 мая в пресс-службе МТС, к сети пятого поколения смогут подключиться владельцы 5G-совместимых смартфонов. Использование пилотной сети будет бесплатным для абонентов этого оператора.

Сеть в диапазоне 4,9 ГГц в Петербурге будет доступна на Дворцовой площади, Итальянской улице и площади Искусств, в Ботаническом саду, технопарке «Ленполиграфмаш», на площади у «Газпром Арены» и Яхтенного моста, в «Экспофоруме» и офисе МТС на Малой Монетной. В Кронштадте подключиться к ней можно будет в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и у Кронштадтского хлебозавода.

С 4 июня сеть должна охватить территорию Московского вокзала, Парка 300-летия Петербурга и ТРЦ «Питерленд». Со временем количество зон будет увеличиваться.

Таким образом, в городе тестируют 5G-зоны уже два сотовых оператора. «Мегафон» ранее заявил о запуске зоны совместного использования 4G и 5G на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и «Экспофорума». В Москве сеть тоже уже тестируют в 14 наиболее популярных местах.

В Петербурге тестируют сверхбыструю пользовательскую сеть с 2019 года. В августе 2019 года оператор МТС совместно с компанией Huawei запустил в Кронштадте первую в России закрытую тестовую сеть связи 5G в масштабах города. Она не была доступна массовым пользователям, а пиковая скорость, зафиксированная коммерческим смартфоном в тестируемой зоне, была ниже и достигала 1,2 Гбит/сек.

Ранее специальный представитель президента Дмитрий Песков заявлял, что сети 5G появятся в Северной столице к 2022 году.

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Комментарии (8)

260569221
Че за бред???
В Ленобласти даже 3G не ловть…
Я..ее Е..
Pilat
А читал, что 5G уже успела устареть, и в других странах стразу переходят на 6 G.
А у нас, если у ж честно, 4G работает не лучше чем 2 G
lamer
Я две прививки сделал, теперь близко у этих адресов боюсь появляться.
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