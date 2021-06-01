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В РПЦ прокомментировали битбокс «Покайся, не стесняйся»

Русская православная церковь решила не вносить в перечень «сетевых лжесвященников» актёра Константина Самойлова, исполнившего битбокс в облачении священника. Об этом сообщил РИА Новости глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Московского патриархата священник Георгий Максимов.

«В список вносят тех, кто систематически выдает себя за священника», — цитирует РИА собеседника 1 июня.

Ролик с битбоксом, в котором человек в одежде священнослужителя призывает покаяться, посмотрели в TikTok более полумиллиона человек. Им заинтересовалась и РПЦ. «Для начала надо установить его личность», — сказали в церкви. Вскоре выяснилось, что битбоксер вовсе не настоящий священник, а актёр из Екатеринбурга Константин Самойлов. По его словам, он записал это видео во время съёмок фильма, в котором играет священника, но не знает, кто его выложил в Сеть. Также он рассказал, что на идею «православного битбокса» его вдохновил популярный некогда в Петербурге уличный хип-хоп-исполнитель МС Покайся.

Коллаж с сайта Е1.RU (YouTube.com; Константин Самойлов / Facebook.com)
Коллаж с сайта Е1.RU (YouTube.com; Константин Самойлов / Facebook.com)
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Коллаж с сайта Е1.RU (YouTube.com; Константин Самойлов / Facebook.com)
Коллаж с сайта Е1.RU (YouTube.com; Константин Самойлов / Facebook.com)

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Комментарии (1)

Alkaline
Дзюба тоже не знал, что выложат...

А так - молодец, креатив! (Не то, что у Дзюбы.)
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