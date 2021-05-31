Российская православная церковь заинтересовалась роликом в TikTok, где мужчина в одежде священнослужителя в музыкальной форме предлагает покаяться — исполняя при этом битбокс.
Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 31 мая сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ознакомился с видеозаписью. Оценку ролику он не дал. «Для начала надо установить его личность», — сказал Кипшидзе.
В РПЦ устанавливают личность священника-битбоксера из TikTokhttps://t.co/EIemJRzL1E pic.twitter.com/1aJJVp5wQV— #говоритмосква (@govoritmsk) May 31, 2021
Ролик посмотрели полмиллиона человек, он набрал 2 тысячи комментариев, отмечается в публикации.