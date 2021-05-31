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Священник-битбоксер взорвал TikTok. РПЦ выясняет, кто он

РПЦ устанавливает личность священника-тиктокера

Российская православная церковь заинтересовалась роликом в TikTok, где мужчина в одежде священнослужителя в музыкальной форме предлагает покаяться — исполняя при этом битбокс.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 31 мая сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ознакомился с видеозаписью. Оценку ролику он не дал. «Для начала надо установить его личность», — сказал Кипшидзе.

Ролик посмотрели полмиллиона человек, он набрал 2 тысячи комментариев, отмечается в публикации.

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