Российская православная церковь заинтересовалась роликом в TikTok, где мужчина в одежде священнослужителя в музыкальной форме предлагает покаяться — исполняя при этом битбокс.



Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 31 мая сообщил радиостанции «Говорит Москва», что ознакомился с видеозаписью. Оценку ролику он не дал. «Для начала надо установить его личность», — сказал Кипшидзе.

