«Священник-битбоксер», взорвавший TikTok, оказался атеистом. Вдохновение пришло из Петербурга

Священник-битбоксер, чей ролик взорвал TikTok, оказался актером из Екатеринбурга Константином Самойловым. Об этом 31 мая сообщает «Урал. МБХ медиа».



«Я был на съемках фильма, поэтому был в облачении. Ни к какой конфессии я не отношусь, я атеист, актер, а ролик этот записал, потому что пробую разные образы и люблю синтез в искусстве. Я не очень разбираюсь в юридических вопросах, понимаю, что в России сейчас может быть все, но я никого не оскорблял, не использовал мат», — заявил Самойлов в беседе с изданием.

