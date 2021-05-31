«Священник-битбоксер», взорвавший TikTok, оказался атеистом. Вдохновение пришло из Петербурга

Священник-битбоксер, чей ролик взорвал TikTok, оказался актером из Екатеринбурга Константином Самойловым. Об этом 31 мая сообщает «Урал. МБХ медиа».
«Я был на съемках фильма, поэтому был в облачении. Ни к какой конфессии я не отношусь, я атеист, актер, а ролик этот записал, потому что пробую разные образы и люблю синтез в искусстве. Я не очень разбираюсь в юридических вопросах, понимаю, что в России сейчас может быть все, но я никого не оскорблял, не использовал мат», — заявил Самойлов в беседе с изданием.
Он уточнил, что никуда не собирался выкладывать это видео, в Сети запись опубликовал кто-то из его друзей. На саму идею «православного битбокса» Самойлова вдохновил популярный некогда в Петербурге уличный хип-хоп-исполнитель МС Покайся. Ролик с битбоксом, в котором актер призывает покаяться, посмотрели более полумиллиона человек, он набрал 2 тысячи комментариев.