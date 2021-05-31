Облако плазмы с Солнца накроет Землю 1 июня

Волна солнечной плазмы после выброса с Солнца доберется до Земли 1 июня. Об этом 31 мая сообщается на сайте spaceweather.com.

По данным издания, облако плазмы было выброшено в космос еще 28 мая. Это станет самым ярким выбросом из атмосферы Солнца в 2021 году. Правда, ученые уточняют, что до Земли доберется только периферия волны плазмы. Однако и этого хватит, чтобы жители высоких широт в южном полушарии смогли насладиться полярным сиянием. Кроме того, возможны незначительные геомагнитные бури.

