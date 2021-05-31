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Облако плазмы с Солнца накроет Землю 1 июня

Волна солнечной плазмы после выброса с Солнца доберется до Земли 1 июня. Об этом 31 мая сообщается на сайте spaceweather.com.

По данным издания, облако плазмы было выброшено в космос еще 28 мая. Это станет самым ярким выбросом из атмосферы Солнца в 2021 году. Правда, ученые уточняют, что до Земли доберется только периферия волны плазмы. Однако и этого хватит, чтобы жители высоких широт в южном полушарии смогли насладиться полярным сиянием. Кроме того, возможны незначительные геомагнитные бури.

О самой сильной геомагнитной буре в 2021 году «Фонтанка» сообщала 12 мая.

В Институте астрономии РАН говорили, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. Бури станут происходить чаще и перестанут быть значимым событием. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что влияние магнитных бурь на здоровье человека преувеличено, хотя вероятность «сердечных эксцессов несущественно повышается».

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
Шутки - шутками, а с 28-ого мая, я не могу пить, как прежде.., я пью но - без толку!..) Пожалуй.. - брошу..! Не пить, но - говорить! )
снегурочка
"Да будет свет! - сказала тьма,
И снова наступил закат.
Все как один сошли с ума,
И каждый был чему-то рад.
И был прекрасный новый день,
Катилось солнце на восток,
И укорачивалась тень,
И судьбы спутались в клубок.
И вспыхнув утренним огнём,
Смеялись окнами дома,
Но солнце село за холмом,
И в мире воцарилась тьма."
Serg_I
Это конец света или начало сияния?
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