УАЗ «Буханка» получил климат-контроль впервые за 56 лет своего существования. Теперь это дом на колёсах

Фото: УАЗ Фото: УАЗ Поделиться Поделиться







Легендарную «Буханку» впервые за 56 лет существования модели оснастили кондиционером. Опцию, правда, получил не сам внедорожник, а построенный на его базе кемпер УАЗ «Байкал».

Как сообщили 31 мая в официальном Instagram Ульяновского автозавода, «Байкал» оснастили климат-контролем для салона и жилого отсека. В разработанном ульяновским предприятием «Автодом» модуле используется комбинация жидкостного отопления, независимого воздушного бензинового отопителя и кондиционирования. Управляется весь комплекс вместе с освещением салона с единой сенсорной панели с индикатором температуры.

Фото: uazrussia/Instagram Поделиться Поделиться







Кемпер УАЗ «Байкал» будет выпускаться ограниченным тиражом на мощностях предприятия «Автодом». Изначально он был ориентирован преимущественно на европейских покупателей. Дебютировавшую год назад модификацию доработали и запустят в серию в том числе и для российского рынка. Одной из главных особенностей новой версии стал диван-трансформер, который благодаря специальному механизму складывания и дополнительному мягкому модулю позволяет оборудовать полноценное спальное место величиной 1950 на 1200 мм. А при необходимости заднее сиденье сдвигается по всей длине салона или демонтируется, высвобождая грузовой отсек.

Фото: УАЗ Фото: УАЗ Фото: УАЗ Поделиться Поделиться







Кухонный модуль кемпера оборудован встроенным автомобильным холодильником, портативной плитой, закрывающейся мойкой со смесителем и выдвижным ящиком для приборов. Там же имеются ниша для транспортировки портативного туалета, шкаф и технический отсек, куда помещаются два 20-литровых водяных бака. В подъемной или стационарной крыше монтируется второй ярус кровати. На выбор есть четыре варианта надстроек верха, позволяющие увеличить высоту салона до 1650 или 2000 мм.



Автомобиль оснащен двигателем ЗМЗ мощностью 112 л. с., пятиступенчатой «механикой» и полным приводом c понижающим рядом в раздаточной коробке и системой ЭРА-ГЛОНАСС. На кемпер также устанавливаются лифт-комплект кузова, пневмоэлементы, регулирующие дорожный просвет и жесткость подвески, шноркель и шины All Terrain. Цены на «Байкал» будут объявлены позднее, когда автомобиль поступит в продажу.

Фото: УАЗ Фото: УАЗ Фото: УАЗ Фото: УАЗ Поделиться Поделиться







УАЗ СГР или УАЗ-452, в народе известный как «Буханка», Ульяновский автозавод начал выпускать еще в 1965 году. Внедорожник производится до сих пор, причем существенных конструктивных изменений или переработки внешности автомобиль за все эти годы не претерпел.

