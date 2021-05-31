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Камера сняла, как Skoda на Индустриальном собрала две машины и светофор и едва не сбила пешехода

Столкновение трех машин с падением светофора в Петербурге устроила несущаяся Skoda

Авария с участием трех машин в Красногвардейском районе Петербурга утром 31 мая попала на камеру видеонаблюдения. Летящий автомобиль чудом пронесло мимо переходившей дорогу женщины.

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По информации «Дорожного инспектора», ДТП на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов произошло около 9:20. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как серая Skoda вылетает на перекресток по Индустриальному со стороны проспекта Ударников, хотя «встречка» стоит на светофоре, а по проспекту Энтузиастов транспорт едет на свой зеленый. В результате «Шкода» по касательной задевает выехавший на перекресток со стороны улицы Передовиков красный автомобиль, сносит светофор на островке безопасности и врезается в стоявший на красный встречный «Рено».

В момент ДТП Индустриальный по пешеходному переходу переходила женщина. Снесшая светофор машина пролетела рядом с ней, к счастью, не задев.

Как сообщалось ранее, ДТП обошлось без пострадавших.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (6)

aaignat
невозмутимая бабка как шла через переход, так и пошла дальше с мыслями "дебилы ..."
Ankor
Шкоды разве по-другому ездят? Не встречал.
265114846
Когда уже все идиоты перебьют свои машины?
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