По информации «Дорожного инспектора», ДТП на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов произошло около 9:20. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как серая Skoda вылетает на перекресток по Индустриальному со стороны проспекта Ударников, хотя «встречка» стоит на светофоре, а по проспекту Энтузиастов транспорт едет на свой зеленый. В результате «Шкода» по касательной задевает выехавший на перекресток со стороны улицы Передовиков красный автомобиль, сносит светофор на островке безопасности и врезается в стоявший на красный встречный «Рено».
В момент ДТП Индустриальный по пешеходному переходу переходила женщина. Снесшая светофор машина пролетела рядом с ней, к счастью, не задев.
Как сообщалось ранее, ДТП обошлось без пострадавших.