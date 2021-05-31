Дороги Петербурга утром 31 мая оказались свободнее обычного, но несколько аварий на перекрестках затруднили проезд и впечатлили очевидцев. ДТП с грузовой «Газелью» в Приморском районе попало на видео и до сих пор собирает пробку.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов столкнулись три легковые машины. Судя по фото, два автомобиля сошлись на самом перекрестке, после чего Skoda отлетела на встречную полосу Индустриального проспекта, по пути срубив светофор, и там поймала Renault во втором ряду.

«Службы на месте. Удар был сильный... — пишет Роман. — Светофор работает на жёлтом режиме». «Скорая приехала быстро, мы мимо проезжали почти сразу после столкновения авто (минут 5 от силы прошло)», — добавляет Анна.

На перекрестке улиц Гастелло и Ленсовета столкнулись автомобиль Chevrolet и Volkswagen «Яндекс.Такси», сообщают в группе. От удара обе машины вылетели на тротуар.

А на перекрестке Богатырского и Коломяжского проспектов водитель «не сумел обуздать «Газель». Столкновение попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи видно, как водитель микроавтобуса пытается повернуть на перекрестке налево и едущий во встречном направлении прямо фургон прилетает ему в переднюю часть. Водитель «Газели» пытался затормозить и уйти от столкновения, но машину потащило вперед боком. По словам участника группы Артура, участники ДТП до сих пор стоят на перекрестке, и собралась «неслабая» пробка.

В целом же утром 31 мая максимальная загруженность петербургских дорог составила всего 5 баллов, что на 1 балл меньше обычного. Плотнее всего было на проспекте Культуры — Тихорецком проспекте и Московском шоссе в центр, там фиксировали 8 баллов. Семибалльная пробка собралась на проспекте Славы — Народной улице к Московскому. После утреннего часа пик загруженность дорог в городе и вовсе снизилась до 3 баллов — на 1 балл меньше обычного.