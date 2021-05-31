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Что видел водитель BMW, протаранивший скорую на Невском, — видео с регистратора виновника ДТП

Виновник ДТП со скорой в Петербурге, видимо, соревновался с другим автомобилистом

Запись видеорегистратора, установленного в BMW, демонстрирует последние секунды быстрой поездки перед вылетом на встречную полосу Невского.

Видео, опубликованное 31 мая «Дорожным инспектором» во «ВКонтакте», говорит в пользу версии о том, что BMW и «Мерседес» устроили гонки по одному из самых оживлённых проспектов центра Петербурга. На записи видно, как быстро едет хозяин регистратора, а перед ним летит, перемещаясь из полосы в полосу, другая машина. Оказываясь перед «препятствием» из транспорта, едущего на нормальной скорости, один «гонщик» принимает вправо и успевает затормозить, а второй берёт левее и почему-то выскакивает на встречную полосу — прямо в карету скорой помощи.

ДТП, напомним, произошло вечером 30 мая на Невском проспекте, 151. Два фельдшера и водитель машины скорой помощи были госпитализированы. Пациентку перегрузили в другую скорую и доставили-таки в Мариинскую больницу. В аварии она не пострадала. Водитель BMW, по словам очевидца случившегося, настаивал, что его подрезали, но видео его слова не подтверждает.

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Комментарии (12)

ThunderPiter
БМВ головного мозга. Предлагаю всех, в черепной коробке возникла мысль "А не купить ли мне эту понторезку?", отправлять в дурку на принудительное освидетельствование. Уверен, многих невыявленных смогут изолировать от общества
Марти МакФлай
Кто из читателей нам напомнит про диагноз?
blackcatwhitecat
Видимо, устрицы были протухшие, на горшок спешили, кто первый займет. По таким дристунам идиотен тест плачет... А также заодно стало понятно, почему логан, собиравшийся перестроиться вправо, затормозил.
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