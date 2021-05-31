Запись видеорегистратора, установленного в BMW, демонстрирует последние секунды быстрой поездки перед вылетом на встречную полосу Невского.
Видео, опубликованное 31 мая «Дорожным инспектором» во «ВКонтакте», говорит в пользу версии о том, что BMW и «Мерседес» устроили гонки по одному из самых оживлённых проспектов центра Петербурга. На записи видно, как быстро едет хозяин регистратора, а перед ним летит, перемещаясь из полосы в полосу, другая машина. Оказываясь перед «препятствием» из транспорта, едущего на нормальной скорости, один «гонщик» принимает вправо и успевает затормозить, а второй берёт левее и почему-то выскакивает на встречную полосу — прямо в карету скорой помощи.
ДТП, напомним, произошло вечером 30 мая на Невском проспекте, 151. Два фельдшера и водитель машины скорой помощи были госпитализированы. Пациентку перегрузили в другую скорую и доставили-таки в Мариинскую больницу. В аварии она не пострадала. Водитель BMW, по словам очевидца случившегося, настаивал, что его подрезали, но видео его слова не подтверждает.