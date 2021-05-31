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Вся бригада скорой пострадала в ДТП с BMW на Невском проспекте. Водителю спецмашины зашивали руку

Комздрав рассказал о состоянии медиков, которые пострадали в ДТП с участием скорой в центре Петербурга

Два фельдшера и водитель машины скорой были доставлены в больницу после столкновения с BMW у дома 151 на Невском проспекте.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комздрава, медики были доставлены в больницу, где было проведено обследование и оказана необходимая помощь. «Сейчас отпущены на амбулаторное лечение на долечивание. Водителю наложили швы на руку», — сообщает ведомство.

Ford экстренных служб по касательной задел выехавший на встречную полосу BMW накануне около десяти вечера. Странные маневры легковушки попали на видео.

«Фонтанка.ру»

Водитель BMW, по словам очевидца случившегося, настаивал, что его подрезали. Однако видео его слова не подтверждает.

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Комментарии (19)

WuhanRockCafe
Авто-джентльмены, упертые в телефоны, туды их в качель, - шарахаются, как барышни впервые на оживленную улицу выехавшие.
Денис Кораблев
Конечно ему ж. подставили. Фонтана слепая что ли????? Не смог в левый ряд вырулить и уехал на встречку. Всем на курсы контраварийной подготовки.
michailPotapov
все дебилы от руля собрались на пятачке... 2 бмв и логан.
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