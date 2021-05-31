Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комздрава, медики были доставлены в больницу, где было проведено обследование и оказана необходимая помощь. «Сейчас отпущены на амбулаторное лечение на долечивание. Водителю наложили швы на руку», — сообщает ведомство.



Ford экстренных служб по касательной задел выехавший на встречную полосу BMW накануне около десяти вечера. Странные маневры легковушки попали на видео.