Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комздрава, медики были доставлены в больницу, где было проведено обследование и оказана необходимая помощь. «Сейчас отпущены на амбулаторное лечение на долечивание. Водителю наложили швы на руку», — сообщает ведомство.
Ford экстренных служб по касательной задел выехавший на встречную полосу BMW накануне около десяти вечера. Странные маневры легковушки попали на видео.
«Фонтанка.ру»
Водитель BMW, по словам очевидца случившегося, настаивал, что его подрезали. Однако видео его слова не подтверждает.