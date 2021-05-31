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В подбитой скорой на Невском пострадали фельдшер и водитель. Соцсети спорят о манёвре BMW

ДТП со скорой и BMW на Невском проспекте в Петербурге попало на видео

Авария с автомобилем скорой помощи в центре Петербурга попала в поле зрения камеры наблюдения. Водитель BMW пенял на конкурента за полосу, но большинство не на его стороне.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, по уточнённым данным, в дорожном происшествии на Невском проспекте пострадали двое, оба — в машине медиков. Травмы получили водитель и фельдшер, предварительно, обошлось без серьёзного вреда для здоровья.

Видео аварии опубликовал «Дорожный инспектор». Ford экстренных служб стесал выехавший на встречную полосу BMW. Водитель легковой машины, по словам очевидца случившегося, настаивал, что его подрезали.

Дорожный инспектор

«Вот что-то не видно, что подрезали. Как наскипидаренный нёсся — видно, а подрезали — не видно», — пишет в комментариях Максим. Ему вторят — «шашечник», «забыл, чему в школе учили» и «надо бить подрезающего». Другие предлагают присмотреться: «водителя BMW спровоцировал отклониться влево человек, пытавшийся перестроиться в левый ряд».

Автомобиль медиков ехал со спецсигналами. По словам очевидцев, в карете была девушка: после аварии её вывели под руки и передали другой бригаде.

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Комментарии (15)

Znatok78
Приехала ДПС и предложила сделать виновным водителя Логана))) Он затормозил перед 5-кой непонятно зачем, та стала резко перестраиваться (кстати, лучше бы не поворотник включал, а сначала убедился в отсутствии помех), "шахматист" на Х6 вынужден был уходить в сторону и вот итог. Про Логан шутка, если кто не понял)
Семён Лобкотрясов
Нужно запретить БМВ, каршеринг и электросамокаты
Владислав М
Типичный шашечник. Тут на 100% только его вина, ибо нарушил правила маневрирования. Будет теперь платить за ремонт скорой и её вынужденный простой.
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