Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, по уточнённым данным, в дорожном происшествии на Невском проспекте пострадали двое, оба — в машине медиков. Травмы получили водитель и фельдшер, предварительно, обошлось без серьёзного вреда для здоровья.
Видео аварии опубликовал «Дорожный инспектор». Ford экстренных служб стесал выехавший на встречную полосу BMW. Водитель легковой машины, по словам очевидца случившегося, настаивал, что его подрезали.
«Вот что-то не видно, что подрезали. Как наскипидаренный нёсся — видно, а подрезали — не видно», — пишет в комментариях Максим. Ему вторят — «шашечник», «забыл, чему в школе учили» и «надо бить подрезающего». Другие предлагают присмотреться: «водителя BMW спровоцировал отклониться влево человек, пытавшийся перестроиться в левый ряд».
Автомобиль медиков ехал со спецсигналами. По словам очевидцев, в карете была девушка: после аварии её вывели под руки и передали другой бригаде.