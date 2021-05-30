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В центре Петербурга автомобиль скорой попал в аварию. Пострадали медики

Трое сотрудников скорой получила травмы в результате аварии в центре Петербурга в воскресенье, 30 мая. Второй участник ДТП утверждает, что его подрезали.

Как сообщает «Дорожный инспектор», BMW и Ford экстренной службы столкнулись на Невском проспекте, 151, в 21:45. Легковой автомобиль лишился колеса, дверь со стороны водителя вмята.

У машины скорой разбита передняя часть, судя по фотографиям, так со стороны водителя. «Три человека пострадали: все сотрудники Скорой помощи», — уточняют в паблике.

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Очевидец аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывает, что BMW вылетел на встречную полосу и врезался в Ford. По словам водителя, его подрезали. Автор добавляет, что помог пострадавшим, и, по его наблюдениям, серьёзных травм они не получили.

«Водитель и пассажир в BMW в порядке, только шок, возможно, получили сотрясение. Водитель скорой повредил руку, но ему её перевязали, и он тут же пошел скидывать клеммы с АКБ. В скорой находилась девушка, её высадили из машины, она просидела минут 10 на остановке, после чего за ней приехала другая бригада», — уточняет Евгений.

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Комментарии (4)

Boris_93*1
логичнее было "впилиться "в подрезавших , чем на встречке таранить " в лоб" скорую
lamer
На видео летел он быстро.
AlBerkut
Подрезали... Дебильная отмазка, ну даже если и подрезали, что теперь, таран то других участников дорожного движения? А они в чём виноваты?
А может по правилам дорожного движения действовать, п. 10.1 соблюдать, при возникновении опасности для движения предпринять меры для снижения скорости вплоть до полной остановки? Не, не по понятиям, да, надо встречу в лоб протаранить?
Какой там диагноз, Игорь, напомни😉
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