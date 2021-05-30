Как сообщает «Дорожный инспектор», BMW и Ford экстренной службы столкнулись на Невском проспекте, 151, в 21:45. Легковой автомобиль лишился колеса, дверь со стороны водителя вмята. У машины скорой разбита передняя часть, судя по фотографиям, так со стороны водителя. «Три человека пострадали: все сотрудники Скорой помощи», — уточняют в паблике.

Очевидец аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывает, что BMW вылетел на встречную полосу и врезался в Ford. По словам водителя, его подрезали. Автор добавляет, что помог пострадавшим, и, по его наблюдениям, серьёзных травм они не получили.



«Водитель и пассажир в BMW в порядке, только шок, возможно, получили сотрясение. Водитель скорой повредил руку, но ему её перевязали, и он тут же пошел скидывать клеммы с АКБ. В скорой находилась девушка, её высадили из машины, она просидела минут 10 на остановке, после чего за ней приехала другая бригада», — уточняет Евгений.

