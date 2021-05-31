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Одноглазую нерпу нашли в 50 км от родной Ладоги и везли ещё 300 км

В петербургский Центр сохранения морских млекопитающих доставили больную нерпу

У Фонда друзей балтийской нерпы становится всё больше пациентов, несмотря на то, что некоторых уже выпустили в дикую природу.

31 мая в Центр исследования и сохранения морских млекопитающих в Репино привезли самца ладожской нерпы из реки Паша. Его нашли у посёлка Часовенское примерно в 50 километрах от Ладоги. Волонтёр Денис совершил почти 600-километровый ночной рейд, чтобы доставить животное.

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«У него нет одного глаза, пневмония и в целом состояние очень плохое», — рассказывают сотрудники центра в своём паблике «Спасение тюленей 699–23–99» «ВКонтакте».

Нынешний спасательный сезон оказался для фонда неожиданно активным: пациентов очень много. Некоторых уже выпускают на волю.

Фото: Спасение тюленей 699–23–99

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Комментарии (1)

СпортивнаяДевушка
Только бы выжил! Интересно - как он оказался за 300 км?
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