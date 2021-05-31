El Pais: На тайном саммите ЕС обсуждалось поглощение Белоруссии Россией после инцидента с самолетом Ryanair

Европейские страны провели экстренный саммит из-за опасений поглощения Белоруссии Россией.
«Вынужденная посадка самолета ирландской компании Ryanair в Минске и последовавший за ней кризис, похоже, дали России возможность аннексировать эту страну», — пишет 31 мая испанская газета El Pais.
На внеочередном саммите стран ЕС высказывалось мнение, что российская сторона может воспользоваться изоляцией соседней страны, чтобы «включить Белоруссию в федерацию». В частности, этой точки зрения придерживается глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Посадка воздушного судна даст Путину возможность, случайно или преднамеренно, ускорить реализацию плана по поглощению Белоруссии», — заявил Боррель.
Глава Евросовета Шарль Мишель настоял на том, чтобы встреча еврочиновников состоялась в закрытом формате. На переговорах также запрещалось использовать мобильные телефоны.