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El Pais: На тайном саммите ЕС обсуждалось поглощение Белоруссии Россией после инцидента с самолетом Ryanair

Европейские страны провели экстренный саммит из-за опасений поглощения Белоруссии Россией.

«Вынужденная посадка самолета ирландской компании Ryanair в Минске и последовавший за ней кризис, похоже, дали России возможность аннексировать эту страну», — пишет 31 мая испанская газета El Pais.

На внеочередном саммите стран ЕС высказывалось мнение, что российская сторона может воспользоваться изоляцией соседней страны, чтобы «включить Белоруссию в федерацию». В частности, этой точки зрения придерживается глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Посадка воздушного судна даст Путину возможность, случайно или преднамеренно, ускорить реализацию плана по поглощению Белоруссии», — заявил Боррель.

Глава Евросовета Шарль Мишель настоял на том, чтобы встреча еврочиновников состоялась в закрытом формате. На переговорах также запрещалось использовать мобильные телефоны.

Рейс, следовавший из Греции в Литву, 23 мая был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. После этого авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией.

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Комментарии (22)

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.... значит поглощение Четвёртым Рейхом бывшего соцлагеря - это благо, а объединение славян - аннексия ? Германия снова ставит всё с ног на голову, преследуя свои вековые мечты.
Zdobsi
Не понимаю, с чего третьи страны провокационно заявляют об объединении, а ещё хуже об аннексии? Во-первых никто и не собирается ни объединяться ни тем более захватывать территории. Это бред сумасшедшего. А с Крымом-это совершенно другая ситауция- и граждане русские и русскоязычные, которые проголосовали демократически за присоединение к РФ и выход к морю, который РФ оплачивала Украине. А в Беларуси-россияне свободно могут жить и работать, также как и беларусы в России. Никаких проблем нет. И видимо причина в том, что из РФ хотят сделать жупел, чтобы ввести очередные санкции и ограничения. Вообщем, это какой-то информационный вброс западных стран.
Ваня Обноскин
Если у них там такая благодать, почему же Лукашенко берет у старшего брата (т.е. по сути забирает у всех нас) деньги, транш за траншем?

Видел я эту пастораль, своими глазами причем, в отличие от большинства тех, кто тут отписался или отпишется. Прибранные, но нищие деревни, безысходность и тоска. Минские зарплаты до питерских (вообще говоря, невысоких) и то не дотягивают. Масштаб алкоголизма таков, какого во многих уголках России лет десять уже как нет.

И да, в Белгородской области, на Кубани, в Татарстане получше как-то живут сельские жители. А Белгород, Краснодар, Казань и обе наши столицы как-то сравнивать даже не с чем, разве что с Минском, и то не уверен.
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