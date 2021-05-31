El Pais: На тайном саммите ЕС обсуждалось поглощение Белоруссии Россией после инцидента с самолетом Ryanair

Ваня Обноскин 31 Мая 2021 в 14:27 31 Мая 2021 в 14:27

Если у них там такая благодать, почему же Лукашенко берет у старшего брата (т.е. по сути забирает у всех нас) деньги, транш за траншем?



Видел я эту пастораль, своими глазами причем, в отличие от большинства тех, кто тут отписался или отпишется. Прибранные, но нищие деревни, безысходность и тоска. Минские зарплаты до питерских (вообще говоря, невысоких) и то не дотягивают. Масштаб алкоголизма таков, какого во многих уголках России лет десять уже как нет.



И да, в Белгородской области, на Кубани, в Татарстане получше как-то живут сельские жители. А Белгород, Краснодар, Казань и обе наши столицы как-то сравнивать даже не с чем, разве что с Минском, и то не уверен.