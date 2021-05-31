Еще один самолет Ryanair экстренно сел после угрозы взрыва. На этот раз никого не задержали

Второй раз за 9 дней самолет Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку из-за угрозы минирования.
«Ещё один европейский рейс Ryanair был прерван из-за ложного сообщения о минировании. Самолёт, следовавший из Дублина в Краков, экстренно приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург», — сообщает 31 мая Euronews.
Инициатором посадки лайнера со 160 пассажирами выступил экипаж. Самолет в аэропорту встретили экстренные службы и правоохранительные органы, однако никакой бомбы они не обнаружили.
После проверки пассажиров отправили в пункт назначения на другом самолете.
Рейс, следовавший из Греции в Литву, 23 мая был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. После этого авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией.