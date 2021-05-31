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Еще один самолет Ryanair экстренно сел после угрозы взрыва. На этот раз никого не задержали

Рейс Ryanair сел в Германии из-за якобы заложенной на борту бомбы

Второй раз за 9 дней самолет Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку из-за угрозы минирования.

«Ещё один европейский рейс Ryanair был прерван из-за ложного сообщения о минировании. Самолёт, следовавший из Дублина в Краков, экстренно приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург», — сообщает 31 мая Euronews.

Инициатором посадки лайнера со 160 пассажирами выступил экипаж. Самолет в аэропорту встретили экстренные службы и правоохранительные органы, однако никакой бомбы они не обнаружили.

После проверки пассажиров отправили в пункт назначения на другом самолете.

Рейс, следовавший из Греции в Литву, 23 мая был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу. После этого авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией.

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Комментарии (27)

265916485
Т.е. в берлине сейчас его посадили НЕ принудительно!)) ФОнтанка в своем репертуаре)
yar_5e4cc335310b6
Если это колхозенфюрера делишки, и это раскопают, мало ему не покажется. Точнее белорусам, так как сами усы все равно будут в шоколаде, пока его из РФ поддерживают.
Дмитрий Суслов
Вот и компания для Белоруссии?! Всегда знал,что бывшие фашисты-это террористы! Ввести требую на них все те санкции,что и на Белоруссию ввели,а заодно и на Польшу...Рейс то от них,а значит террористы тоже?! Ужас и кошмар!
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