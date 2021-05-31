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Комздрав: Состояние пары, упавшей во время драки с балкона в центре Петербурга, остается тяжелым

В реанимации остаются 35-летние мужчина и женщина, которые во время выяснения отношений на балконе дома на улице Декабристов проломили ограждение и упали с высоты третьего этажа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга 31 мая, их состояние оценивается как тяжелое. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе добавили, что женщина, которую привезли к ним, в сознании. Несмотря на серьезную травму, опасности для её жизни нет.

Колоритная пара выясняла отношения на балконе дома 13 по улице Декабристов около 10 утра 29 мая. Женщина в нижнем белье, завернутая в плед, и мужчина в чёрных брюках и спортивной кофте в порыве драки навалились на ограждение балкона, и оно их не выдержало. Падение попало на видео.

Сам дом — дореволюционной постройки, он пока не проходил капремонт. При этом в администрации Адмиралтейского района сообщили, что технические конструкции дома «в надлежащем состоянии».

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Комментарии (4)

Nightik
По радио сегодня шутили над ними, типа ушибы и ссадины, а оно вот оно как
SapienS
Зачем пятимиллионному городу знать судьбу этих людей?
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