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Под Петербургом 91-летний пенсионер на ВАЗе с номерами «ЛД» не пропустил «Лексус» и погиб

На трассе «Сортавала» столкнулись Lexus и «Лада»

Смертельное ДТП на автодороге «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области устроил, по предварительным данным, мужчина 1930 года рождения. Он погиб.

Во второй машине ехали сотрудники крупного петербургского предприятия.

Авария произошла 30 мая в 12:20 на 64-м километре трассы, в районе Колосково. Столкнулись Lexus NX-300 и ВАЗ-2109 ещё со старыми номерами «ЛД». Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, по предварительной версии, 91-летний петербуржец на своей «девятке» не пропустил «Лексус», выезжая на трассу со второстепенной дороги. Пенсионер погиб на месте.

Фото: 47news.ru
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На «Лексусе» по главной дороге ехал 64-летний старший специалист ГУП «Водоканал», в машине также находились пассажиры — 34-летний коллега водителя со своей 33-летней женой. Супруги получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в Приозерскую больницу.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту ДТП проводится доследственная проверка.

Фото: 47news.ru

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