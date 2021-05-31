Во второй машине ехали сотрудники крупного петербургского предприятия.
Авария произошла 30 мая в 12:20 на 64-м километре трассы, в районе Колосково. Столкнулись Lexus NX-300 и ВАЗ-2109 ещё со старыми номерами «ЛД». Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, по предварительной версии, 91-летний петербуржец на своей «девятке» не пропустил «Лексус», выезжая на трассу со второстепенной дороги. Пенсионер погиб на месте.
На «Лексусе» по главной дороге ехал 64-летний старший специалист ГУП «Водоканал», в машине также находились пассажиры — 34-летний коллега водителя со своей 33-летней женой. Супруги получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в Приозерскую больницу.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту ДТП проводится доследственная проверка.