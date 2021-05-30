Стали известны подробности ранения девочки при стрельбе в Екатеринбурге

Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка была в машине, когда нетрезвый мужчина начал стрелять с балкона своего дома. Пуля прошла через брюшную полость, отец сам привез дочку в травмпункт, откуда её на скорой госпитализировали в городскую детскую больницу №9.
«Я была в травмпункте. Отец привёз девочку сам. Пуля влетела в неё через подголовник машины, попала в живот и прошла насквозь. Отец привёз её в травмпункт, оттуда на скорой её перевезли в «девятку», — цитирует женщину, ставшую очевидцем произошедшего 30 мая, Е1.RU.
Ранее «Фонтанка» писала, что раненная при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии. Помимо неё пострадал один из бойцов Росгвардии.
Мужчину в Екатеринбурге, который открыл стрельбу по силовикам и прохожим с балкона своей квартиры на четвёртом этаже, задержали после штурма. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Пока эвакуированных жильцов подъезда, откуда стрелял задержанный мужчина, не пускают домой. Они ждут, когда закончатся проводимые в его квартире следственные действия.