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Стали известны подробности ранения девочки при стрельбе в Екатеринбурге

Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку отец сам отвёз в травмпункт

Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка была в машине, когда нетрезвый мужчина начал стрелять с балкона своего дома. Пуля прошла через брюшную полость, отец сам привез дочку в травмпункт, откуда её на скорой госпитализировали в городскую детскую больницу №9.

«Я была в травмпункте. Отец привёз девочку сам. Пуля влетела в неё через подголовник машины, попала в живот и прошла насквозь. Отец привёз её в травмпункт, оттуда на скорой её перевезли в «девятку», — цитирует женщину, ставшую очевидцем произошедшего 30 мая, Е1.RU.

Ранее «Фонтанка» писала, что раненная при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии. Помимо неё пострадал один из бойцов Росгвардии.

Мужчину в Екатеринбурге, который открыл стрельбу по силовикам и прохожим с балкона своей квартиры на четвёртом этаже, задержали после штурма. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Пока эвакуированных жильцов подъезда, откуда стрелял задержанный мужчина, не пускают домой. Они ждут, когда закончатся проводимые в его квартире следственные действия.

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Комментарии (7)

SU LUX INN
ох, как боится власть Вооруженный народ! в ход идут Любые провокации! боюсь, как бы под Шумок не запретили карабин Сайгу! ведь это единственное, что еще боятся Власти!
Antuan Rokanten
Возникает вопрос, как таким психам выдают лицензию на оружие. Их вообще никто не проверяет?
lamer
Это очень больно.
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