Стали известны подробности ранения девочки при стрельбе в Екатеринбурге

Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка была в машине, когда нетрезвый мужчина начал стрелять с балкона своего дома. Пуля прошла через брюшную полость, отец сам привез дочку в травмпункт, откуда её на скорой госпитализировали в городскую детскую больницу №9.



«Я была в травмпункте. Отец привёз девочку сам. Пуля влетела в неё через подголовник машины, попала в живот и прошла насквозь. Отец привёз её в травмпункт, оттуда на скорой её перевезли в «девятку», — цитирует женщину, ставшую очевидцем произошедшего 30 мая, Е1.RU.