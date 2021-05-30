В Смоленской области объявили голодовку 19 заключённых одной из колоний. Все они осуждены по тяжким статьям

В адрес администрации исправительной колонии № 3 УФСИН России по Смоленской области поступило 19 заявлений об отказе в приёме пищи от осуждённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (терроризм, убийства, разбой и т.д.). Все объявившие голодовку содержатся в камерах.



Как сообщили 30 мая в региональном УФСИН, трое из заключённых в «демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии».



В ведомстве уточнили, что от медицинской помощи осуждённые отказались, госпитализация никому из них не требуется. Свои противоправные действия они объясняют нежеланием соблюдать режимные требования.

