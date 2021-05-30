FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +16
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

В Смоленской области объявили голодовку 19 заключённых одной из колоний. Все они осуждены по тяжким статьям

УФСИН проводит проверку по факту голодовки осуждённых в Смоленской области

В адрес администрации исправительной колонии № 3 УФСИН России по Смоленской области поступило 19 заявлений об отказе в приёме пищи от осуждённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (терроризм, убийства, разбой и т.д.). Все объявившие голодовку содержатся в камерах.

Как сообщили 30 мая в региональном УФСИН, трое из заключённых в «демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии».

В ведомстве уточнили, что от медицинской помощи осуждённые отказались, госпитализация никому из них не требуется. Свои противоправные действия они объясняют нежеланием соблюдать режимные требования.

В то же время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем, уточнили в УФСИН. По факту объявления голодовки проводится служебная проверка.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

lenten
Сначала пусть поголодают. Потом вливать жижу через зонд. Тяжким должно быть тяжко.
sektor7
Вспомнил фильм антикиллер. Законник в исполнении Шакурова.
И что, голодовку на зонах по всему краю объявишь?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний