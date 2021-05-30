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Дело против сотрудника ДПС, застрелившего нарушителя под Новосибирском, переквалифицировали по более тяжкой статье

Сотрудник ДПС, выстреливший при задержании в нарушителя, обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Следственный комитет по Новосибирской области переквалифицировал уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, застрелившего нарушителя ПДД при задержании, с ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом 30 мая сообщили в региональном управлении СК РФ.

Ранее «Фонтанка» писала, что вечером 28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД выстрелил в голову 19-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали. Изначально в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.

Позднее стало известно, что пострадавший при задержании нарушитель скончался в больнице.

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Комментарии (4)

мухомор
Я не понял, а как же пресс-служба СК, которая опровергала смерть пострадавшего? Не может быть.
Yelda
Там слепому видно превышение должностных полномочий. За смерть по неосторожности дадут условку, а за полномочия 10 лет реальных.
vic_5e4cd1938d1a8
Это неправильно. На видео на инспектора нападали и не подчинялись словам. В нарушителя надо было стрелять сразу.
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