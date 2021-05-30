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Появилось видео с места опрокидывания батута с детьми в Барнауле. На кадрах взрослые помогают малышам выбраться

Очевидцы сумели заснять последствия инцидента с детским батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевёрнутого аттракциона. Видео 30 мая публикуют «Вести».

Уточняется, что ЧП с детским батутом произошло около торгового центра в микрорайоне Докучаево. Батут перевернулся из-за сильного ветра, в результате чего двух девочек отбросило на трамвайные пути. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее «Фонтанка» писала, что по факту инцидента в Барнауле Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Комментарии (2)

Athair
Да уж, а страстей - "батут взорвался"... Я грешным делом подумал, что батут пропаном накачали.

На Докучаева когда-то была отличная барахолка, мерил там джинсы на картонке зимой ;) Барнаул для жизни вполне хороший город, вот только денег там не осталось совсем - куча знакомых кто в Мск, кто в Нск, кто в Екат уехали.
мухомор
И как видно, ничего там не лопнуло.
Ну кроме совести владельца аттракциона и пресс-службы местного СК и МВД.
Произошёл "стандартный" переворот надутой конструкции, которая была плохо закреплена и не работа аттракциона не учитывала погодные условия.
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