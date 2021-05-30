Очевидцы сумели заснять последствия инцидента с детским батутом в Барнауле. На кадрах видно, как взрослые помогают детям выбраться из-под перевёрнутого аттракциона. Видео 30 мая публикуют «Вести».

Уточняется, что ЧП с детским батутом произошло около торгового центра в микрорайоне Докучаево. Батут перевернулся из-за сильного ветра, в результате чего двух девочек отбросило на трамвайные пути. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.



Ранее «Фонтанка» писала, что по факту инцидента в Барнауле Следственный комитет возбудил уголовное дело.

