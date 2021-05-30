FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Опрокидывание батута с детьми в Барнауле стало уголовным делом

Число пострадавших при опрокидывании надувного батута в Барнауле уточняется

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), после ЧП с опрокидыванием надувного батута с детьми возле одного из торговых центров города Барнаула.

Как сообщили 30 мая в региональном управлении СК РФ, в результате происшествия травмы получили двое детей. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. При этом общее количество пострадавших и степень вреда, причинённого их здоровью, продолжает уточняться.

Сейчас на месте опрокидывания батута работают следователи, которые устанавливают его владельца. Допрашиваются очевидцы, сотрудники торгового центра.

Ранее «Фонтанка» писала, что ЧП с детским батутом в Барнауле произошло днём в воскресенье, 30 мая. По словам свидетелей происшествия, батут, на котором в тот момент играли дети, поднялся от ветра и взорвался. Двух девочек отбросило на трамвайные пути. Их без сознания увезли на скорой помощи в реанимацию.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний