Опрокидывание батута с детьми в Барнауле стало уголовным делом

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), после ЧП с опрокидыванием надувного батута с детьми возле одного из торговых центров города Барнаула.
Как сообщили 30 мая в региональном управлении СК РФ, в результате происшествия травмы получили двое детей. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. При этом общее количество пострадавших и степень вреда, причинённого их здоровью, продолжает уточняться.
Сейчас на месте опрокидывания батута работают следователи, которые устанавливают его владельца. Допрашиваются очевидцы, сотрудники торгового центра.
Ранее «Фонтанка» писала, что ЧП с детским батутом в Барнауле произошло днём в воскресенье, 30 мая. По словам свидетелей происшествия, батут, на котором в тот момент играли дети, поднялся от ветра и взорвался. Двух девочек отбросило на трамвайные пути. Их без сознания увезли на скорой помощи в реанимацию.