Опрокидывание батута с детьми в Барнауле стало уголовным делом

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), после ЧП с опрокидыванием надувного батута с детьми возле одного из торговых центров города Барнаула.



Как сообщили 30 мая в региональном управлении СК РФ, в результате происшествия травмы получили двое детей. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. При этом общее количество пострадавших и степень вреда, причинённого их здоровью, продолжает уточняться.

